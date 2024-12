Intelligence économique: Driss Guerraoui primé à Barcelone

Le Consortium Stratégique des Professionnels de l’Intelligence (SCIP) a décerné au professeur Driss Guerraoui le Prix international du leadership en intelligence économique, au titre de l’année 2024, indique l’Université ouverte de Dakhla dans un communiqué.

La remise du prix s’est déroulée lors d’une cérémonie, organisée le 4 décembre à Barcelone, présidée par le président du Consortium, Paul Santilli, en présence de nombreuses personnalités, de chercheurs, d’experts, d’entreprises et d’institutions représentant le monde de l’intelligence stratégique et concurrentielle.

Cette distinction récompense le parcours d’enseignant, de chercheur et d’homme d’action du professeur Driss Guerraoui, qui est également le président de l’Université Ouverte de Dakhla et du Forum des associations africaines d’intelligence économique, ainsi que les nombreux travaux qu’il a publiés et coordonnés dans le domaine de l’intelligence économique et ses initiatives en faveur de la promotion de ce secteur, poursuit le communiqué.

Lire aussi | Le Conseil de la Concurrence donne son feu vert pour l’ouverture du capital d’EPEGA

Ces initiatives ont été lancées au Maroc dès 2003 avec l’organisation à Tétouan de la première rencontre internationale sur l’intelligence économique et la veille stratégique, outre la participation à la création en 2007 de l’Association marocaine d’intelligence économique en sa qualité de membre fondateur et membre de son premier bureau, et en 2010 de l’Université Ouverte de Dakhla et du Forum des associations africaines d’intelligence économique en 2018.

Parmi ces initiatives figurent également la création du Centre international de recherche et de formation en intelligence économique à Dakhla, en décembre 2023, dans le cadre d’un partenariat initié par l’Université Ouverte de Dakhla entre l’Association internationale francophone de l’intelligence économique (AIFIE), présidée par Philippe Clerc et dont le siège est à Paris, le SCIP et le Forum des Associations africaines d’intelligence économique (FAAIE).

Lire aussi | Le Conseil de la concurrence sanctionne un géant pharmaceutique américain, selon Reuters

« Cette distinction récompense en fait, un pays, le Maroc, et à travers lui un continent, l’Afrique, pour son rôle dans le développement de la formation, de la recherche, de la production et de la publication de travaux académiques dans les domaines de l’intelligence économique, notamment au sein de l’Université Ouverte de Dakhla et du Forum des Associations Africaines d’Intelligence économique, et l’institution du Prix Afrique de l’Intelligence économique qui récompense les meilleurs Masters, Doctorats et ouvrages réalisés par des chercheurs et des auteurs africains, décerné à l’occasion des différentes éditions du FAAIE », souligne la même source.

Basé en Virginie aux États-Unis, le SCIP est une organisation internationale de premier plan dans le domaine l’intelligence économique à travers le monde. Fondée en 1990, elle est présente dans tous les continents et compte plusieurs milliers de membres appartenant aux secteurs de l’intelligence stratégique et de la veille concurrentielle dans 120 pays de par le monde.

Le consortium constitue un véritable réseau mondial favorisant les échanges entre les experts internationaux et le partage des expériences nationales et continentales entre ses membres. Il contribue ainsi à la diffusion des bonnes pratiques dans ce domaine devenu vital pour les États, les Territoires, les entreprises, les universités, les centres de recherches, les sociétés de conseil et les Think Tanks.