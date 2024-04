Culture d’entreprise. Un outil essentiel pour se démarquer dans la guerre des talents

Aujourd’hui, il est impératif pour les entreprises de reconnaître l’importance stratégique de la culture d’entreprise dans le processus de recrutement. Définir, cultiver et promouvoir une culture d’entreprise forte et authentique est un investissement essentiel pour se démarquer dans la guerre des talents, attirer les candidats les plus qualifiés et fidéliser les employés clés. Pour ce faire, Rekrute a lancé un baromètre qui analyse le gap entre la culture des entreprises marocaines et la culture idéale pour les cadres marocains. Détails.

Dans le monde actuel des affaires, caractérisé par une concurrence féroce pour attirer et retenir les meilleurs talents, la culture d’entreprise est devenue un élément incontournable du processus de recrutement. Les entreprises les plus performantes ont compris que la culture d’entreprise ne se limite pas à des slogans sur des murs, mais qu’elle est un véritable atout stratégique pour se démarquer, attirer les candidats les plus qualifiés et les fidéliser à long terme.

Alexandra Montant, Directrice générale adjointe de Rekrute.com explique à cet effet, que «depuis la Covid, les attentes des collaborateurs ont changé. Les gens sont aujourd’hui à la recherche de sens pour leur emploi, et de bonheur au travail surtout ! Les entreprises elles, avec le confinement et le 100% télétravail, ont pris conscience que l’engagement des collaborateurs est essentiel pour garder leur performance. La culture d’entreprise a donc été le sujet d’actualité ces dernières années en Management, car avoir des collaborateurs qui partagent votre culture d’entreprise est la solution à ces nouveaux besoins».

Lire aussi | Challenge lance «ImmoScopies», le cahier qui vous fait découvrir l’immobilier sous une nouvelle loupe

En effet, les entreprises qui comprennent et cultivent leur culture d’entreprise bénéficient d’avantages tangibles, tant en termes de performance des équipes et d’engagement, que de recrutement de talents efficaces. Une culture d’entreprise forte, et partagée avec les équipes, crée un environnement où les employés se sentent valorisés, engagés et alignés sur les objectifs de l’entreprise. Cela se traduit par une plus grande productivité, une meilleure collaboration et une rétention accrue des employés.

Mais qu’est-ce que la culture (d’entreprise) tout d’abord ? Comme l’ADN chez l’humain, la culture d’entreprise est unique et est un ensemble de croyances mais aussi de façons d’être et de façons de faire qui régissent la manière dont un groupe de personnes qui vivent et collaborent ensemble au sein d’une entreprise, en vue d’atteindre des objectifs spécifiques.

Conscients donc de ce nouvel enjeu, ReKrute, la plateforme de recrutement leader du marché depuis 18 ans a lancé en 2022, l’index Feel Good. « Cet outil de Big Data tombait à pic du fait des nouvelles attentes du marché, et fut de ce fait un succès ». « Quand on sait en plus de ces nouvelles attentes, qu’un recrutement sur 2 est un échec à 6 mois, non pas parce que le collaborateur n’a pas les compétences, mais tout simplement parce que le collaborateur n’a pas les compétences comportementales, l’outil prenait tout son sens ! » explique Alexandra Montant.

Lire aussi | Le gouvernement approuve un projet de décret relatif à la création d’entreprises par voie électronique

Concrètement, Feel Good est un index qui permet au candidat de définir à partir d’un test de personnalité sa hiérarchie de valeur et donc de mesurer le type de culture d’entreprise dans laquelle il serait naturellement heureux. « Le système lui recommande par la suite les entreprises avec lesquelles il matcherait le plus, mais il peut également, avant de s’engager dans un nouveau poste, vérifier quelle est la culture d’une entreprise, et mesurer son adéquation potentielle. Avec plus de 60 entreprises labellisées à ce jour, et qui acceptent de partager leur culture d’entreprise avec les candidats, l’outil est un succès. Aujourd’hui, ce ne sont d’ailleurs pas moins de 120 000 candidats qui ont passé le test pour en savoir plus sur leur adéquation Feel Good » souligne la DGA de Rekrute.

Pour mieux évaluer la culture d’entreprise, il serait judicieux de rappeler que les travaux de recherche de K. Cameron et R. Quinn dans les années 80 ont jeté les bases pour comprendre les différentes cultures d’entreprise. Ainsi, ils ont identifié quatre types de cultures d’entreprise, chacune caractérisée par ses propres valeurs, normes et comportements.

Les types de Cultures existantes

Ainsi, on dénombre 4 types de cultures existantes tout en sachant que chaque entreprise dispose d’une culture qui est un mix entre ces 4 types.

Nous avons donc une culture de la Coopération centrée sur l’Humain, une culture de l’Organisation centrée sur les Processus, en troisième lieu une culture de la Compétition centrée sur la Performance et enfin une culture de l’Innovation centrée sur la Création. Ces quatre cultures d’entreprise représentent différentes approches pour organiser et diriger une entreprise. Chacune présente ses propres avantages et inconvénients, et le choix de la culture appropriée dépend largement des objectifs, des valeurs et du contexte spécifique de chaque organisation.

Lire aussi | IS : l’équilibre entre optimisation fiscale et équité du système fait débat

Alexandra Montant précise à cet effet, que « Plus de 60 entreprises, multinationales ou grands comptes marocains, ou même de nombreux PME ont rapidement compris l’intérêt de l’outil. Nous avons d’ailleurs décidé, dès la 2nd année du lancement de Feel Good, de récompenser les entreprises qui acceptaient de modéliser leur culture d’entreprise et de la partager avec les candidats. Cet acte est en effet la preuve que ces entreprises sont sensibles au bien-être de leurs équipes, avant même leur intégration dans l’entreprise. Et c’est aujourd’hui confirmé, recruter quelqu’un qui a votre ADN, réduit considérablement les erreurs de recrutements ».

Pour ce faire, Rekrute.com a exploré dans son enquête approfondie la compatibilité culture d’entreprise-salariés, établissant un bilan des cultures d’entreprises existantes et opérant un matching culturel, croisant visions des cadres et des entreprises, travail dont les résultats ont été finalisés en février 2024.

La Baromètre met ainsi en lumière la culture moyenne des entreprises marocaines ainsi que les cultures préférées des candidats marocains. « Investir dans la compréhension et le renforcement de la culture d’entreprise se révèle être un atout majeur pour les entreprises modernes. C’est une clé essentielle pour recruter des talents adéquats et pour nourrir un environnement propice à la productivité et à la rétention des talents », souligne la DGA de Rekrute.

Des variations par secteur

Sur un autre volet, il est aussi important de souligner que la culture d’entreprise n’est pas universelle et qu’elle peut varier considérablement d’un secteur à un autre. Chaque entreprise a sa propre identité, ses propres valeurs et ses propres normes qui façonnent sa culture d’entreprise. Ce qui peut être considéré comme un trait positif dans une entreprise technologique pourrait ne pas correspondre à l’environnement de travail idéal pour une entreprise du secteur financier. Il est donc crucial pour les entreprises de définir clairement leur culture d’entreprise et de la communiquer de manière authentique aux candidats potentiels.

Pour y voir plus clair, l’étude Rekrute a mis en évidence les différences par secteur. Ainsi pour le secteur Informatique, il ressort que l’innovation est prédominante chez les collaborateurs du secteur (30%) versus seulement 23% comme culture dominante au sein des entreprises IT, soit un manqué de 7 points. La compétition aussi avec une différence de 4 points. 18% pour les collaborateurs versus 22% pour les entreprises.

Lire aussi | Déclarations fiscales : maximisez vos bénéfices en déclarant les travailleurs indépendants

Pour ce qui est du secteur bancaire, les collaborateurs du secteur décrivent l’entreprise idéale ainsi : 19% dans la compétition, 22% dans l’organisation, 31% dans la coopération puis 28% dans l’innovation. Le gap avec les cultures dominantes du secteur au niveau de l’innovation 25% (différence de 3 points), et la compétition (différence de 4 points).

Concernant le secteur automobile, les collaborateurs du secteur automobile sont portés principalement par la coopération (31%), suivie par l’innovation (29%) puis la compétition. Alors que les cultures dominantes du secteur se présentent ainsi : la coopération (33%), la compétition (24%) puis l’organisation (23%).

Et enfin, le Secteur des calls centers. Pour ce dernier, la Coopération se ressent à hauteur de 32% chez les collaborateurs versus 28% en culture dominante dans les calls centers. Les collaborateurs sont également loin du compte en termes de compétition avec 17% contre 21% comme culture dominante.

Le baromètre a aussi ressorti des différences régionales mineures. Les grandes agglomérations ont des candidats plus enclins à l’innovation et moins à l’organisation que les petites villes / régions. Cependant, plus la région est importante, plus les collaborateurs recherchent des organisations innovantes aux dépens des entreprises structurées / organisées.

Lire aussi | Télétravail, une fausse bonne idée ?

Quant à la cohérence sur les fonctions et secteurs, « Il y a certes des fonctions et secteurs où les collaborateurs ont un peu plus ou un peu moins de ceci ou cela, mais la hiérarchie est la même pour tous : 1/Coopération, 2/Innovation, 3/Organisation 4/Compétition », souligne le rapport.

Point d’alerte :

Attention cependant au différentiel notable entre les cultures modélisées et dominantes au sein des entreprises et l’idéal des collaborateurs du même secteur d’activité.

En somme, afin d’embrasser pleinement leur culture, les entreprises marocaines devraient, selon le rapport ReKrute, envisager d’accroitre les dimensions qui ressortent le plus chez les candidats à l’instar de l’innovation ou la Coopération. Il serait également bénéfique pour les entreprises de développer l’autonomie des collaborateurs afin de les responsabiliser et leur faire confiance. En parallèle, réduire la Compétition en interne ou contre les concurrents au profit d’une différenciation par l’innovation serait plus en adéquation avec le profil type de l’entreprise idéale pour les actifs marocains.

Les entreprises devraient être attentives aux écarts entre leur culture d’entreprise actuelle et les attentes des collaborateurs. Une culture d’entreprise qui favorise la collaboration, l’innovation et l’équilibre entre la compétition et la coopération est essentielle pour attirer, motiver et retenir les meilleurs talents dans un environnement concurrentiel en constante évolution. En alignant la culture d’entreprise sur les préférences des collaborateurs, les entreprises peuvent améliorer leur attractivité, leur engagement des employés et leur performance globale.

En outre, une culture d’entreprise solide renforce la marque employeur de l’entreprise, ce qui la rend plus attractive aux yeux des talents potentiels. Les candidats sont de plus en plus attentifs à la réputation et à la culture des entreprises lorsqu’ils envisagent une opportunité professionnelle. Une culture d’entreprise positive peut donc faire la différence entre attirer les meilleurs talents du marché ou être relégué à l’arrière-plan par des concurrents mieux positionnés.

Pour conclure, la culture d’entreprise joue un rôle essentiel dans la fidélisation des employés. Les entreprises qui investissent dans leur culture d’entreprise et qui parviennent à créer un environnement de travail inclusif, collaboratif et valorisant ont tendance à voir une rétention plus élevée de leurs meilleurs talents. Les employés qui se sentent connectés à la culture de leur entreprise ont moins de chances de partir pour des opportunités ailleurs, ce qui réduit les coûts liés au recrutement et à la formation de nouveaux employés.