Challenge lance «ImmoScopies», le cahier qui vous fait découvrir l’immobilier sous une nouvelle loupe

Challenge vient de lancer un cahier spécial baptisé « ImmoScopies », en partenariat avec Agenz. Cette collaboration vise à révolutionner l’approche de l’information immobilière au Maroc en offrant aux lecteurs une perspective inédite et approfondie du secteur.

En partenariat avec Challenge, Agenz donne naissance à « ImmoScopies », un cahier spécial offrant une radioscopie du secteur immobilier marocain dans une approche innovante. Publié de manière bimensuelle, ce cahier est le fruit d’une collaboration continue entre deux expertises complémentaires et promet d’offrir aux lecteurs une lecture à la fois informative et détaillée d’un secteur en pleine mutation.

Ensemble, Challenge et Agenz redéfinissent les standards de l’information immobilière au Maroc, offrant aux lecteurs des infographies, des analyses approfondies et des perspectives uniques sur un secteur en constante évolution. Ne manquez pas d’acheter le numéro de cette semaine de Challenge pour découvrir les dernières tendances et analyses du marché immobilier marocain.

Estimations parmi les plus précises au Maroc

Agenz, notre partenaire, se distingue par son équipe unique composée d’experts immobiliers et de data-scientists spécialisés dans l’informatique, les statistiques et le marketing. Leur mission est de rendre le marché immobilier marocain plus transparent en fournissant des outils innovants d’analyse et d’estimation des prix. Grâce à une collecte continue de données diverses, Agenz garantit des estimations précises et fiables, facilitant ainsi les prises de décision des investisseurs immobiliers.

Les data-scientists d’Agenz utilisent des algorithmes de Machine Learning pour développer des solutions d’estimations de prix immobilier parmi les plus précises au Maroc. Cette technologie de pointe est constamment améliorée pour offrir des données toujours plus pertinentes et des analyses toujours plus précises, assurant ainsi une base solide pour les décisions d’achat ou de vente.

En janvier 2024, Agenz a obtenu l’accréditation OPCI du Ministère des Finances, témoignant de ses normes strictes en matière d’évaluation immobilière. Cette accréditation renforce la confiance des clients dans les méthodes d’Agenz et souligne son engagement envers la qualité et la conformité.