Accréditée OPCI, Agenz renforce sa position de référence dans l’évaluation immobilière

Agenz, la start-up innovante spécialisée dans les données immobilières et l’évaluation en ligne de biens immobiliers, annonce l’obtention de son accréditation d’évaluateur OPCI (Organisme de Placement Collectif en Immobilier), et lance officiellement son activité d’évaluation, de conseil et d’expertise immobilière Agenz Valuation.

L’accréditation OPCI, délivrée par le ministère des Finances, témoigne des normes rigoureuses auxquelles Agenz se conforme dans ses méthodes d’évaluation immobilière. Cette validation souligne l’engagement de l’entreprise à fournir des solutions immobilières réglementées et sécurisées, renforçant ainsi sa réputation sur le marché.

Fondée en 2021, Agenz.ma s’est établie comme une plateforme immobilière en ligne de premier plan au Maroc. Attirant 200 000 visiteurs uniques par mois, elle facilite grandement la réalisation des projets immobiliers des particuliers, incluant l’achat, la vente et l’estimation, en rendant ces processus nettement plus fluides. Avec l’accréditation OPCI récemment obtenue, Agenz élargit sa gamme de services avec sa nouvelle activité Agenz Valuation, pour offrir des services d’expertise, de conseil, et d’études de marché aux investisseurs, banques, et gestionnaires de portefeuille, marquant ainsi une étape significative dans son parcours.

« Cette accréditation reflète la grande qualité de nos services et la solidité de notre expérience, démontrée par la concrétisation de nombreux projets réussis pour nos clients institutionnels (Banques, assurances, fonds…). Elle inspire une confiance supplémentaire chez nos clients B2B, renforçant ainsi notre réputation dans le secteur. Cette réalisation démontre clairement que l’innovation est compatible avec le respect des normes réglementaires les plus strictes », a déclaré Malik Belkeziz, fondateur et PDG d’Agenz.