Hydrogène vert. Le danois CI Energy Transition Fund I passe à la vitesse supérieure pour son projet marocain

Un an après avoir pris pied au Maroc (presque jour pour jour), le fonds d’investissement danois CI Energy Transition Fund I (CI ETF I) passe aux choses sérieuses au Maroc.

Ce véhicule d’investissement spécialisé dans la transition énergétique et plus particulièrement dans les projets d’hydrogène vert vient d’injecter plus de 76 millions de dirhams dans sa filiale marocaine CI ETF I Atlas Green Projco. Cet apport d’argent frais permet à cette entité de lancer la première phase des études pour son projet d’installation d’une centrale de production d’hydrogène vert.

Selon des sources proches de Copenhagen Infrastructure Partners, le gestionnaire de CI ETF I, le projet porté par CI ETF I Atlas Green Projco devra mobiliser à terme, une enveloppe d’investissement de plus de 150 millions d’euros (plus de 1,6 milliard de dirhams) entre fonds propres et dette et permettra au plus grand acteur scandinave du private equity de diversifier la source de ses revenus, sachant que depuis son dernier closing en août 2022 qui lui a permis de mobiliser plus de 3 milliards d’euros (plus de 30 milliards de dirhams), ce méga-véhicule a déjà initié des projets de production d’hydrogène vert mais également d’ammoniac et de méthanol verts, au Danemark, en Norvège, en Espagne, au Portugal, au Chili et en Australie.

Rappelons, que le Maroc aspire à devenir un acteur majeur de l’hydrogène vert en Afrique du Nord, en misant sur son rôle pionnier dans les énergies renouvelables, avec l’idée de l’exporter vers l’Europe tout en l’exploitant localement dans la production d’engrais, secteur économique crucial. En août 2023, le ministère de l’Economie a annoncé avoir réservé environ 1,5 million d’hectares du domaine public -presque autant que la surface du Koweit – pour accueillir huit sites de production d’hydrogène et d’ammoniac verts, dont celui de CI ETF I Atlas Green Projco.