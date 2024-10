Le spécialiste du chariot élévateur Forges de Bazas mis en vente par Upline

Quatre ans après avoir pris le contrôle de Forges de Bazas, les fonds d’investissement Upline Investment Fund (UIF) et fonds Moussahama II (FMII) ont pris le parti de se désengager de cette PME spécialisée dans la vente, la location et l’exploitation d’engins de manutention dont notamment des chariots élévateurs de marques Toyota et Sany.

Ces deux fonds d’investissement gérés par Upline Investments, bras armé du groupe BCP (Banque Centrale Populaire) dans les métiers du capital investissement, cherchent repreneur à leur bloc majoritaire dans cette société dont ils ont hérité en 2021 dans le cadre d’un échange d’actions avec l’ancienne maison-mère, la holding AIXOR.

Il faut dire qu’après y avoir investi dès 2010, UIF et FMII n’avaient trouvé d’autres voies de liquidité pour leur participation minoritaire (de près de 34%) dans cette holding multi-métiers créée en 2001 par Jean Luc Martinet, un ex-Président de la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc, que de mettre la main sur la filiale la plus dynamique et rentable Forges de Bazas (dont le chiffre d’affaires avait presque triplé entre 2017 et 2020 pour atteindre 143 millions de dirhams).

Si les deux véhicules ont largement dépassé leur durée de vie contractuelle (à savoir 10 ans) arrivent à trouver repreneur à Forges de Bazas en 2025 (comme prévu), cela viendrait ponctuer une durée de 15 ans pour leur investissement initial (qui avait démarré par AIXOR). Un fait vraiment rarissime dans le private equity et qui dénote d’un marché de M&A (fusion-acquisition) sur les PME peu dynamique au Maroc. Une donne que l’arrivée prochainement des fonds sponsorisés par le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement (une quinzaine au total dont trois dédiés à la PME) devrait probablement changer.