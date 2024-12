Le groupe AIXOR ouvre le capital de sa filiale ROXAR Energy

Quelques années après avoir cédé sa principale filiale, Forges de Bazas le spécialiste du chariot élévateur, AIXOR ouvre le capital de son autre filiale ROXAR Energy.

La holding créée en 2001 par Jean-Luc Martinet, un ex-président de la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc, vient de céder 30% du capital de sa filiale dédiée aux solutions d’efficacité énergétique à un homme du terrain, en l’occurrence Mehdi El Hazzaz.

Ce dernier devient le co-pilote de Roxar Energy aux côtés de Jean-Luc Denis Martinet, le fils du fondateur d’AIXOR qui en a pris les rênes depuis une dizaine d’années et qui est également aux commandes de plusieurs filiales du groupe. Roxar Energy qui allie savoir-faire technique et compétences en gestion de projets énergétiques est sur une phase ascendante et s’attaque de plus en plus à des projets de grande taille comme celui de la ferme solaire qu’elle vient d’installer à la ville de Fès pour le compte d’un client industriel et dont la capacité de production nominale s’élève à 0,7 MWc.

Rappelons qu’AIXOR compte une dizaine de filiales opérant dans des métiers différents à savoir IOXIS et TEDIX (Pôle Ingénierie informatique) ; Ex LOC 2 et Ex LOC 3 (Pôle promotion immobilière) ; Luxus Paper, Chimiprint et Exkym (Pôle Papier/Chimie) ; Proxam (Pôle Manutention) ; Pacte, JMC et EPF (Pôle Marquage, Packaging et Impression numérique) et, enfin, Ecoprint & Ecomedia (Pôle Media).