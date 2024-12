Sa Majesté le Roi Mohammed VI préside un Conseil des ministres

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé, mercredi au Palais Royal à Rabat, un Conseil des ministres, indique un communiqué du porte-parole du Palais Royal.

« Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a présidé, ce mercredi 04 décembre 2024, correspondant au 02 Joumada II 1446 H, au Palais Royal à Rabat, un Conseil des ministres.

Au début des travaux du Conseil, M. Fouzi Lekjaa, ministre délégué auprès de la ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget, et président du Comité Coupe du Monde 2030, a présenté un exposé devant Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve, sur l’état d’avancement des préparatifs du Royaume pour l’organisation de cet événement sportif international.

Monsieur le ministre a passé en revue les différentes phases franchies par le dossier de candidature du Maroc, depuis l’annonce par Sa Majesté le Roi, que Dieu Le glorifie, le 14 mars 2023 à Kigali, de la présentation de la candidature conjointe avec l’Espagne et le Portugal pour l’organisation de la Coupe du Monde 2030, ainsi que l’annonce par le Souverain au peuple marocain, le 04 octobre 2023, de la décision du Conseil de la Fédération internationale de football (FIFA) de retenir à l’unanimité le dossier Maroc-Espagne-Portugal comme candidature unique, ce qui a enclenché une mobilisation exceptionnelle pour préparer un dossier de candidature répondant aux exigences et prérequis du cahier des charges de la FIFA.

Monsieur le ministre a ajouté que cette candidature tripartite soumise à la FIFA le 29 juillet 2024 est le résultat d’une mobilisation forte et inédite de la part des groupes de travail créés à cet effet, en particulier au niveau des départements ministériels, des établissements et entreprises publics ainsi que des collectivités territoriales et des autorités locales concernées.

Le rapport d’évaluation du dossier de candidature, qui vient d’être publié par la FIFA le 29 novembre 2024, a attribué une note exceptionnelle dépassant largement les exigences requises et ce, en perspective du vote, si Dieu Le veut, de l’attribution de l’organisation de la Coupe du Monde 2030 à la candidature tripartite Maroc-Espagne-Portugal, lors du prochain congrès extraordinaire du Conseil de la FIFA.

Pour relever le défi d’une organisation à la hauteur des aspirations de Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, Monsieur le ministre a indiqué qu’il sera procédé, en exécution des Hautes Directives Royales, à la mise en place d’un comité avec une composition élargie, intégrant notamment des représentants de la société civile, des Marocains du monde, ainsi que des compétences africaines.

La mobilisation sera renforcée davantage en coordination avec toutes les parties prenantes pour accélérer la mise en œuvre de l’ensemble des chantiers stratégiques et structurants relatifs à l’organisation de cette manifestation internationale, en particulier :

-La mise à niveau des stades ;

-L’élargissement et la rénovation des aéroports des six villes hôtes ;

-L’affermissement des infrastructures routières et la densification des réseaux intra-urbains ;

-Le lancement d’un programme de mise à niveau territoriale intégré qui s’étend au-delà des villes hôtes des matchs de la Coupe du Monde.

-Le développement des infrastructures hôtelières et commerciales ;

-Le renforcement et la modernisation de l’offre médicale ;

-Le développement et la modernisation des réseaux de télécommunication ;

-Le lancement d’un vaste programme de formation pour le renforcement des compétences des jeunes.

Au terme de son allocution, Monsieur le ministre a affirmé que la Coupe du Monde 2030 ne sera pas seulement une compétition sportive, mais également une opportunité unique pour accélérer la dynamique de croissance de l’économie nationale au cours des prochaines années, créer davantage d’opportunités d’emploi et permettre de développer l’attractivité touristique du pays et promouvoir les valeurs universelles de paix, d’unité et de développement durable.

Par la suite, le Conseil des ministres a approuvé six conventions internationales, dont quatre bilatérales et deux multilatérales, visant à renforcer les relations de coopération et de partenariat liant le Maroc à plusieurs pays frères et amis, et à conforter son positionnement aux niveaux continental et international.

Les conventions bilatérales concernent le développement de la coopération avec nombre de pays européens amis et portent sur la reconnaissance mutuelle des permis de conduire, les domaines de coopération pénale et l’amélioration de l’efficacité en matière de lutte contre la criminalité transfrontalière, ainsi que sur la coopération militaire et technique.

Les deux conventions multilatérales portent sur les infractions et certains autres actes survenant à bord des aéronefs, ainsi que sur la Charte portant création de l’Organisation de la coopération numérique.

Et conformément aux dispositions de l’article 49 de la Constitution et sur proposition du Chef du gouvernement, et à l’initiative de la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Sa Majesté le Roi, que Dieu Le glorifie, a bien voulu nommer Monsieur Zouhair Chorfi, président de l’Autorité Nationale de Régulation de l’Electricité.

A cet égard, Sa Majesté le Roi a donné Ses Hautes Orientations en vue de se pencher sur une refonte de cette instance en vue de sa transformation en une Autorité nationale de régulation du secteur de l’énergie, à travers la révision de la loi y afférente, l’élargissement de ses attributions pour englober, outre l’électricité, toutes les composantes du secteur de l’énergie, à savoir le gaz naturel, les énergies nouvelles telles que l’hydrogène et ses dérivés, ainsi que les domaines de production, de stockage, de transport et de distribution, afin d’être en phase avec le niveau de maturité que le secteur de l’énergie a atteint dans notre pays, et en conformité avec les meilleures pratiques internationales dans ce domaine.