S.M. le Roi donne un coup d’accélérateur aux préparatifs du Mondial 2030

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé aujourd’hui un Conseil des ministres au Palais Royal de Rabat, marqué par une avancée importante dans les préparatifs pour l’organisation conjointe de la Coupe du Monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal.

Lors de cette réunion, Fouzi Lekjaa, ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, et président du Comité Coupe du Monde 2030, a présenté un exposé détaillé sur l’état d’avancement des préparatifs.

Un projet mobilisateur et stratégique

Depuis l’annonce par Sa Majesté le Roi, en mars 2023 à Kigali, de la candidature tripartite Maroc-Espagne-Portugal, les efforts se sont intensifiés pour assurer la réussite de cet événement sportif mondial. Lekjaa a rappelé les étapes franchies, notamment l’approbation unanime du dossier par le Conseil de la FIFA en octobre 2023, suivi de la soumission officielle de la candidature en juillet dernier.

L’excellence du dossier marocain a été confirmée par un rapport d’évaluation de la FIFA, publié le 29 novembre 2024, attribuant une note exceptionnelle, dépassant largement les exigences requises.

Une vision ambitieuse pour 2030

Pour garantir une organisation exemplaire, Sa Majesté le Roi a ordonné la mise en place d’un comité élargi, intégrant des représentants de la société civile, des Marocains résidant à l’étranger et des experts africains. Cette mobilisation vise à accélérer la réalisation de plusieurs projets stratégiques :

Mise à niveau des stades pour répondre aux standards internationaux.

pour répondre aux standards internationaux. Modernisation des infrastructures : rénovation des aéroports, densification des réseaux routiers et intra-urbains, et amélioration des infrastructures hôtelières.

: rénovation des aéroports, densification des réseaux routiers et intra-urbains, et amélioration des infrastructures hôtelières. Renforcement des services publics : offre médicale, télécommunications, et programmes de formation des jeunes.

: offre médicale, télécommunications, et programmes de formation des jeunes. Valorisation des territoires à travers un programme intégré de mise à niveau s’étendant au-delà des villes hôtes.

Selon Lekjaa, cette compétition ne sera pas seulement un événement sportif, mais également un levier pour accélérer la croissance économique, créer des emplois, développer l’attractivité touristique du Maroc et promouvoir les valeurs de paix et d’unité.

D’autres points à l’ordre du jour

Le Conseil des ministres a également approuvé six conventions internationales, reflétant l’engagement du Maroc à renforcer ses relations avec ses partenaires internationaux. Parmi elles, des accords bilatéraux sur la reconnaissance mutuelle des permis de conduire et la coopération pénale, ainsi que des conventions multilatérales liées à la sécurité aérienne et à la coopération numérique.

Enfin, Sa Majesté le Roi a nommé Zouhair Chorfi à la tête de l’Autorité Nationale de Régulation de l’Électricité, avec pour mission d’élargir son champ d’action à l’ensemble du secteur énergétique.

Une ambition nationale et internationale

Cette session du Conseil des ministres réaffirme la détermination du Maroc à faire de la Coupe du Monde 2030 une réussite planétaire. Elle s’inscrit dans la continuité des Hautes Orientations Royales visant à positionner le Royaume comme un acteur majeur sur la scène internationale, tant dans le domaine sportif qu’énergétique.