Zouhair Chorfi, un administrateur chevronné chargé de réformer l’ANRE

Zouhair Chorfi, récemment nommé Président de l’Autorité Nationale de Régulation de l’Électricité (ANRE) lors du Conseil des ministres présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est une figure reconnue dans l’administration marocaine.

Zouhair Chorfi a occupé des postes de haute responsabilité au sein du gouvernement. Il a notamment été secrétaire général du ministère de l’Économie et des Finances, une fonction clé où il a supervisé divers projets économiques et stratégiques pour le pays. À ce titre, il a représenté le Maroc lors d’événements internationaux, tels que la 52e session de la Conférence des ministres africains des Finances en 2019, où il a été élu président du bureau de cette réunion. Il y a abordé des thématiques comme les politiques fiscales et l’intégration régionale en Afrique​.

En outre, Chorfi a contribué à des initiatives stratégiques, notamment en matière de transition énergétique et de lutte contre le changement climatique. En 2019, il a présidé un séminaire sur l’impact des changements climatiques sur l’économie marocaine, en collaboration avec des acteurs nationaux et internationaux tels que la Banque Al-Maghrib et l’Agence française de développement (AFD). Cet engagement témoigne de sa vision de l’économie marocaine comme moteur de développement durable.​

Nouvelles responsabilités

À la tête de l’ANRE, Chorfi devra diriger une refonte de cette institution pour qu’elle devienne une autorité élargie régulant non seulement le secteur de l’électricité, mais aussi les énergies renouvelables, le gaz naturel et leurs infrastructures associées. Cette mission stratégique vise à positionner le Maroc comme un leader régional en matière de transition énergétique, conformément aux ambitions nationales et aux meilleures pratiques internationales​.

Cette nomination s’inscrit dans la volonté de Sa Majesté le Roi de moderniser et de diversifier le secteur de l’énergie au Maroc, dans un contexte marqué par une forte demande pour des solutions énergétiques durables et innovantes.