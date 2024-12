La première résidence d’influenceurs marocains voit le jour

Les influenceurs marocains qui animent les réseaux sociaux dans le monde digital, ont désormais leur résidence dans le monde réel.

Les influenceurs marocains, figures connues du paysage digital, semblent franchir, en effet, une étape nouvelle à la faveur de la naissance programmée de la Moroccan Influence House qui sera naugurée le 11 décembre prochain.

Cette initiative offre à ces créateurs une plateforme unique dans le monde réel pour collaborer, apprendre et s’épanouir.

Masqués pour révéler un mouvement

Le lancement de la Moroccan Influence House semble avoir investi le registre du glamour et de l’exclusivité avec un bal masqué rassemblant plus de 200 influenceurs marocains au Carré d’Or. Ce rendez-vous symbolise l’entrée des créateurs de contenu dans une nouvelle dynamique qui favorise “la créativité, le partage et la formation”.

« Le Maroc est à l’aube d’un grand changement. La Moroccan Influence House est bien plus qu’une résidence, c’est un mouvement, une plateforme de renouveau où les influenceurs marocains vont redéfinir les règles du jeu digital et montrer à la scène internationale ce que le Maroc a à offrir», déclare Zineb Alaoui M’hamdi, CEO de Zey Agency, l’initiatrice du projet.

Une immersion à travers le Maroc

Fondée par Zey Agency, première agence marocaine de management d’influenceurs, de relations presse et de marketing d’influence, la Moroccan Influence House voudrait, au-delà de l’événement, incarner un projet ambitieux visant à propulser une nouvelle génération de créateurs marocains à travers une série de Boot Camps créatifs itinérants.

Ces Boot Camps, qui débuteront au Jaal Riad Resort de Marrakech du 13 au 15 décembre, offriront aux influenceurs une immersion complète dans différentes villes emblématiques du Maroc, telles que Marrakech, Agadir, Fès ou Tanger. Chaque session sera une occasion de perfectionner leurs compétences, de créer du contenu en temps réel et de renforcer leur impact digital, tout en valorisant les paysages et la richesse culturelle du pays.

Un tremplin pour les créateurs marocains

Avec cet espace d’apprentissage et d’innovation, la Moroccan Influence House se positionne comme un catalyseur pour la scène digitale marocaine. Les participants bénéficieront d’outils pratiques, de formations et de l’accompagnement d’experts pour exceller dans un écosystème en constante évolution.

« L’objectif est clair : propulser la génération suivante de créateurs marocains, leur offrir des outils pour exceller et les connecter avec des experts tout en créant du contenu en temps réel », explique Zineb Alaoui M’hamdi.

En mettant en avant la diversité culturelle et les paysages du Maroc, la Moroccan Influence House aspire à transcender les frontières et à attirer l’attention de la scène internationale. Ce projet souligne également l’importance du digital dans la promotion du patrimoine marocain et dans l’influence des tendances globales.

Une ambition pour le Maroc digital

La Moroccan Influence House n’est pas seulement une initiative locale, elle symbolise l’ascension du Maroc sur la scène digitale mondiale. Elle vise à établir un écosystème où les créateurs marocains peuvent se distinguer par leur authenticité, leur créativité et leur capacité à innover.

Alors que les influenceurs marocains commencent leur voyage immersif à travers le Royaume, ce projet promet de faire briller le Maroc non seulement comme une destination touristique et culturelle, mais également comme un acteur qui compte dans le paysage digital global.