Morocco Fashion Style & Tex revient pour une nouvelle édition plus ambitieuse

La neuvième édition du salon Morocco Fashion Style & Tex a débuté, mercredi 4 décembre, à la Foire internationale de Casablanca. Les organisateurs ont choisi, cette fois, de mettre à l’honneur les opérateurs et l’habit traditionnel de la région du Sahara marocain.

Au fil des éditions, le salon s’est imposé comme l’événement phare des industries de la mode, du textile, du cuir et des machines au Maroc, attirant des professionnels locaux et internationaux.

Pas moins de 420 marques locales et internationales venues de 14 pays ont réservé des stands d’exposition, qui devront attirer, durant les trois jours de cette manifestation, quelque 12.000 visiteurs professionnels à la quête de partenariats et de bonnes affaires.

Lire aussi | Textile : l’équation complexe !

Organisé par Pyramids Group et Atelier VITA, l’actuelle édition attire des opérateurs du de Turquie, de Chine, d’Inde, du Pakistan, d’Italie, d’Égypte, de Tunisie, de Corée du Sud, des États-Unis, de France, d’Espagne, de Jordanie, et de Bangladesh, en plus de potentiels donneurs d’ordre d’Afrique, d’Europe, d’Asie et des pays du Golfe. A cet effet, les organisateurs prévoient des rencontres B2B exclusives pour établir des partenariats stratégiques et explorer de nouvelles opportunités d’affaires.

Le salon ambitionne de mettre en avant le Maroc comme un hub stratégique pour les investissements dans les secteurs du textile et du cuir, en particulier en soulignant le rôle des provinces du Sud, en tant que porte d’accès aux marchés africains.

Dans les travées de la foire, on constate aisément la présence en force des sociétés chinoises, indiennes et turques. En somme, ce sont les trois pays qui se disputent les parts de marché dans ce secteur partout dans le monde. Bien évidemment, les exposants marocains sont tout aussi au rendez-vous.

C’est une opportunité de positionner le Maroc comme un acteur global des industries textile et cuir, en mettant particulièrement l’accent sur les pratiques durables, les nouvelles technologies, et le soutien gouvernemental aux investissements productifs.

Lire aussi | Textile. La SFI recommande au Maroc de revoir l’ensemble de sa chaîne de valeur

Pyramids, un groupe égyptien qui compte une centaine de salons de par le monde, a réussi à nouer des liens de confiance avec les acteurs institutionnels clés, devenus des partenaires de l’événement. On peut citer la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Casablanca-Settat, l’AMPETH et FEDIC.

Il bénéficie également du soutien de grandes organisations, comme Collège LaSalle Maroc, ATIT et ANIT, ainsi que des fédérations textiles internationales, telles que MATEXIL (Inde), ICC (Inde), et ECAHT (Égypte).

Le salon ne se limite pas à un simple lieu de transactions commerciales, mais il œuvre à jeter des passerelles avec différents intervenants, à travers des défilés de mode et des conférences thématiques engageant aussi bien les experts que les professionnels.

Organisé deux fois par an depuis 2024, ce salon est désormais reconnu comme le plus grand et le plus prestigieux salon textile et cuir jamais organisé au Maroc, offrant une plateforme incomparable pour les affaires et le réseautage dans le secteur textile.