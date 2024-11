Disway concrétise sa diversification dans l’intégration de solutions en efficacité énergétique

Un peu plus d’un mois après avoir notifié le Conseil de la Concurrence de sa volonté d’acquérir le contrôle de l’intégrateur de solutions d’efficacité énergétique Econosol, Disway passe à l’exécution et acquiert 51% du capital de ce spécialiste de développement et d’installation de projets solaires photovoltaïques.

Pour l’instant, rien ne filtre encore sur le montant de cette transaction qui ne devrait pas dépasser la barre des 10 millions de DH au vu de la taille relativement modeste de la cible (un chiffre d’affaires autour de 15 millions de DH pour une marge opérationnelle limitée). L’ancien majoritaire, Michael Benhaim (un business angel qui investit dans les start-ups et projets innovants africains à travers sa holding marocaine IB Participations), reste minoritaire aux côtés du nouveau maître des lieux.

Mais l’opération revêt un caractère stratégique pour le leader marocain incontesté de la distribution en gros des équipements et infrastructures informatiques, qui cherche à consolider son incursion dans le domaine de la distribution de solutions énergétiques qu’il a investi depuis quelques années, dans un élan de quête de relais de croissance. En effet, avec la prise de contrôle d’Econosol, Disway pourrait capter des marges (inhérentes aux projets énergétiques à développer pour compte d’autrui mais aussi bien pour compte propre) bien plus intéressantes que celles relativement maigres de la distribution de panneaux photovoltaïques avec un risque non négligeable sur la volatilité des prix (et par ricochet sur les stocks à constituer).

En devenant lui-même opérateur dans le secteur de l’efficacité énergétique, Disway vient concurrencer une partie de ses clients actuels, eux-mêmes développeurs et installateurs de parcs solaires et autres solutions énergétiques. Ce qui risque de mettre en péril une partie des quelques centaines de millions de dirhams de vente qu’il réalise sur le segment énergétique.