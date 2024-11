Le Groupe Agentis lance une nouvelle unité industrielle de dispositifs médicaux

Le groupe marocain Agentis, spécialisé dans la conception, le développement, la réalisation et l’équipement d’hôpitaux et de cliniques, ouvre un nouveau chapitre de ses investissements.

Après avoir étendu sa toile en Afrique de l’Ouest en accompagnant plusieurs gouvernements et groupes privés de la région dans la construction et l’équipement de plusieurs centres hospitaliers et cliniques, le groupe fondé et présidé par Adil Mesfioui, reprend ses investissements au Maroc et plus particulièrement à Casablanca où il s’apprête à lancer la construction d’une nouvelle unité de production de dispositifs médicaux en y consacrant une enveloppe de plus de 75 millions de dirhams.

Lire aussi | Disway concrétise sa diversification dans l’intégration de solutions en efficacité énergétique

Il faut dire qu’après sa diversification dans le métier de contractant général dans les établissements de santé avec un succès manifeste, en dehors de son marché domestique, Agentis souhaite concentrer ses efforts sur son activité historique des dispositifs médicaux où il s’était fait connaître au cours des années 2010 par la représentation d’une large gamme de produits, consommables et équipements médicaux de prestigieuses marques de renommée mondiale (endoscopie, imagerie médicale, bloc opératoire, anesthésie, mobilier…).

Lire aussi | Anas Abdoun: «La proposition de Macron d’établir un nouveau cadre stratégique a pour but de réajuster les relations franco-marocaines»

Et cette fois-ci, c’est en tant qu’industriel qu’Agentis souhaite se positionner, dans un secteur en pleine croissance et où le Maroc cherche à accroître un peu sa souveraineté économique en doublant ou triplant la part de sa production locale qui se limite actuellement à 10%, alors que les importations dépassent annuellement la barre de deux milliards de dirhams.