Green Energy Park lance une filiale en Côte d’Ivoire

Cinq ans après avoir opéré une première incursion en Côte d’Ivoire dans le cadre d’un projet en partenariat avec l’Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, Green Energy Park s’apprête à consolider ses pas dans le pays des éléphants.

Le centre de recherche et d’innovation dédié à l’énergie solaire qui a vu le jour en 2017 suite à un partenariat inédit entre l’Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies Renouvelables (IRESEN), le groupe OCP et l’Université Mohammed VI Polytechnique, apporte les dernières retouches à la création d’une filiale basée à Abidjan.

La future entité aura pour mission d’accompagner les opérateurs ivoiriens publics et privés dans leurs projets d’efficacité énergétique à base d’énergie solaire, mais elle répliquera également le modèle de la maison-mère marocaine en traitant de sujets de recherche appliquée et en proposant des formations pratiques aux étudiants, doctorants et chercheurs.

Rappelons, que le Green Energy Park avait été créé en 2017 pour accompagner les ambitions du Royaume dans le domaine des énergies renouvelables et pousser la recherche appliquée en énergie solaire. Sur son site historique de Benguérir qui s’étend sur 8 hectares, Green Energy Park dispose d’une infrastructure de pointe au service d’une cinquantaine de salariés dont une vingtaine de chercheurs en technologie solaire. Sa mise en place par ses trois fondateurs publics a nécessité un investissement cumulé de plus de 200 millions de dirhams.