Hands Invest et Saham Bank : une alliance stratégique…

Saham Bank, après sa mue, signe un accord stratégique avec Dislog Group. Au menu : conseil, accompagnement du groupe H&S Invest Holding, qui connaît ces derniers temps une croissance économique fulgurante.

Le paysage financier marocain vient d’être marqué par un partenariat de poids. Le groupe Hands Invest Holding, dirigé par Moncef Belkhayat, a scellé une alliance stratégique avec Saham Bank. L’objectif : il porte sur l’accompagnement par le groupe Saham Bank du groupe H&S Invest Holding et de toutes ses filiales. Hands Invest, qui regroupe déjà plusieurs filiales opérant dans des secteurs clés comme l’industrie, la santé, l’immobilier ou les services, voit dans cette alliance un levier pour structurer un véritable écosystème de financement, de conseil et d’accompagnement. De son côté, Saham Bank, anciennement Société Générale Maroc, fait son retour sur le marché avec une vision renouvelée : celle d’une banque de proximité, orientée vers l’innovation, la digitalisation et le financement de l’économie réelle.

Avec un chiffre d’affaires de 2,7 MMDH, le groupe dirigé par Moncef Belkhayat a su, ces dernières années, se positionner dans le paysage économique marocain et même international. Cette ascension fulgurante tire sa substance d’une image de marque qui est prise très au sérieux au sein des cercles de financement, mise en évidence par les grandes institutions financières qui soutiennent le groupe. « La seule feuille de route, c’est d’abord le travail, le sérieux et le capital confiance que l’on peut construire auprès des banques et des fonds d’investissement. Je vous rappelle que nous avons, en 17 ans d’existence, réalisé 9 opérations d’entrée de fonds au sein de notre capital, et ce à plusieurs étages. Ces injections de fonds renforcent nos fonds propres, nous permettant de lever de la dette bancaire senior », nous explique le patron de Dislog.

Un accompagnement personnalisé

Au-delà du volet financier, le partenariat prévoit également un accompagnement, notamment sur le financement, le conseil et la structuration d’opérations de haut de bilan, ainsi qu’un mandat de conseil pour la prochaine opération d’introduction en bourse prévue par Dislog Group. Avec cette alliance, Hands Invest et Saham Bank posent les jalons d’un modèle de coopération entre le secteur financier et l’investissement privé, au service d’un Maroc plus résilient, plus autonome et plus tourné vers l’innovation.

« Il n’y a aucun enjeu particulier. CFG Bank et Bank of Africa restent nos banques conseils historiques, et Saham Bank vient simplement s’ajouter à ce dispositif. Elle fait d’ailleurs partie d’un pool de huit banques partenaires qui nous accompagnent depuis plus de vingt ans. Nous sommes pleinement satisfaits du partenariat bancaire solide et constructif que nous venons d’établir avec elle. »

Dislog poursuit sa trajectoire…

Dislog Group a annoncé récemment avoir effectué, avec Mediterrania Capital Partners et CDG Invest Growth, un closing sur sa filiale Dislog Dispositifs Médicaux (DDM). Cette opération a permis de réaliser la plus grande levée de fonds de l’histoire de Dislog Group, à travers une augmentation de capital de 540 millions de DH. Elle intervient à la suite de l’obtention de l’accord du Conseil de la concurrence.

« Ce build-up a été réalisé en moins de 6 mois, avec une belle création de valeur pour tous nos actionnaires : comment intégrer 5 entreprises individuelles (Megafle, Eramedic, Afribiomedic, Farmalac et bientôt une 5e) en un groupe géré par des experts dans le métier, au sein de DDM », commente Moncef Belkhayat, PDG de Dislog Group.