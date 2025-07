OCP Green Water atteint l’autonomie hydrique du Groupe OCP avec deux ans d’avance

OCP Green Water, filiale du Groupe OCP dédiée aux eaux non conventionnelles, vient de franchir une étape majeure en mettant en service, au cours d’une grandiose cérémonie tenue lundi 14 juillet, le pipeline Jorf Lasfar–Khouribga.

Ce nouvel ouvrage permet d’alimenter la principale mine de phosphates au monde avec de l’eau dessalée, tout en assurant, à terme, une partie de l’approvisionnement en eau potable de la ville de Khouribga. Parallèlement, les opérations du site minier de Benguerir sont désormais entièrement autonomes grâce à un acheminement d’eaux usées traitées depuis Marrakech.

Avec ces deux réalisations, le Groupe OCP atteint son objectif d’autonomie en eau non conventionnelle dès 2025, soit deux ans avant l’échéance initialement prévue pour 2027.

Le pipeline J2K, d’une longueur de plus de 200 kilomètres, relie la station de dessalement de Jorf Lasfar au bassin minier de Khouribga. Il permet le transfert de 80 millions de mètres cubes d’eau dessalée par an. Conçu par le cabinet JESA avec le concours de sociétés d’ingénierie internationales et réalisé par des entreprises marocaines, l’ouvrage a été achevé en 24 mois. Il s’agit du premier pipeline au Maroc à assurer un transfert d’eau dessalée sur une telle distance. Ce projet repose sur l’usage exclusif d’énergies renouvelables et s’appuie sur les travaux de recherche menés à l’Université Mohammed VI Polytechnique.

Au-delà de sa portée industrielle, ce projet contribue à la stratégie nationale de lutte contre le stress hydrique. Il générera également des retombées économiques, avec environ un million de jours-homme mobilisés durant les travaux, soit en moyenne 1 300 emplois par jour, dont 85 % de main-d’œuvre locale. En phase d’exploitation, une centaine d’emplois permanents seront créés.

À Benguerir, un second pipeline mis en service depuis le 15 juin 2025 permet désormais l’acheminement d’eaux usées traitées depuis la station de traitement de Marrakech vers le site minier de Gantour. D’une longueur de plus de 80 kilomètres, cette infrastructure garantit l’autonomie complète du complexe en eau non conventionnelle. Ce projet a été réalisé en moins d’un an, en partenariat avec le ministère de l’Intérieur et la Société Régionale de l’Eau de Marrakech–Safi.

Le prochain jalon stratégique sera le pipeline Safi–Gantour, prévu pour 2026, qui permettra de relier la station de dessalement de Safi aux complexes industriels de Mzinda, Benguerir et Louta, tout en alimentant les villes de Marrakech, Benguerir et Youssoufia en eau potable, via des conduites en cours de réalisation.

Créée en 2022, OCP Green Water vise à garantir la pérennité de l’approvisionnement en eau non conventionnelle des sites du Groupe OCP, tout en accompagnant la souveraineté hydrique du pays. Sa capacité installée s’élève à 320 millions de mètres cubes en 2025 et atteindra 610 millions en 2027. En complément de ses objectifs industriels, la filiale alimente déjà en eau potable les villes de Safi, El Jadida et Casablanca Sud, et pourra desservir Khouribga dans une deuxième phase.

S’appuyant sur une approche circulaire et sur l’innovation, OCP Green Water développe ses solutions en partenariat avec l’UM6P, INNOVX, JESA et plusieurs acteurs internationaux, dans une logique de durabilité et d’intégration territoriale.