CAN 2023. Grâce au Maroc, la paix en Côte d’Ivoire, mercredi soir ?

Mercredi, 3ème et dernier jour du premier tour de la CAN où des tas de gros bras du football ont laissé des plumes ou du moins pas mal d’illusions. Mais ce soir, un match peut redonner le sourire à nos amis de Côte d’Ivoire, elle qui a déjà pleuré amèrement son élimination de « sa » CAN.

Oui, le pays hôte n’est pas éliminé malgré sa raclée subie face à la Guinée Equatoriale (0-4), pour cela il faut et il suffit que le Maroc gagne la Zambie. De ce fait, les Ivoiriens prétendraient à la place de meilleur 3ème. C’est tout SAN PEDRO et toute la Côte d’Ivoire qui va soutenir, les chevauchées et rugissements des Lions de l’Atlas.

On a répété toute la journée de mardi que le Maroc était qualifié aux huitièmes de finale avant son match face à la Zambie, mercredi. Eh bien, permettez-nous de vous dire qu’on s’en contrefiche de cette qualification si elle ne passe pas par une victoire. D’abord, le onze national doit se rattraper de son ratage face à la R.D.C, ensuite quand on se déclare favori pour le titre final, on se doit de le prouver sur le terrain. Alors une victoire sur la Zambie est nécessaire, salvatrice et impérative. Et comme elle qualifierait, automatiquement les Ivoiriens, on voit où est l’intérêt suprême des Marocains. Est-il nécessaire de vous faire un dessin ?