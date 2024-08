El Bekkali n’a pas raté son rendez-vous avec la médaille d’or

On l’espérais et on l’a attendu longtemps. Elle aura fini par venir garnir notre colonne médailles absolument vierge dans ces J.O 2024 ce Mercredi soir dans le 3000 mètres steeple où Soufiane El Bekkali a prouvé qu’il était l’un des meilleurs coureurs au monde sur cette discipline.

Du coup tout en libérant l’attente exaspérée de l’opinion publique marocaine, le protègé d’Ahizoune Président de la FRMA, montre que l’athlétisme peut encore donner bien des satisfactions.

Cette médaille d’or acquise de haute lutte dans une finale à couper le souffle est de nature à rehausser encore plus le moral des footballeurs qui doivent livrer Jeudi un match crucial face à l’Égypte pour clore leur participation au tournois Olympique.