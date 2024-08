J.O 2024 : Une victoire coulée dans le bronze

Face à l’Égypte, le match de classement pour la 3ème place du tournoi olympique de football, c’est terminé par un festival du Maroc.

Le score 6 à 0 encaissé par les pharaons était non seulement inattendu mais il ressemble fort à la naissance d’une nouvelle génération de footballeurs tout en talent et en ambition.

Ça tombe bien. Les rendez-vous pour le sport marocain sont nombreux et difficiles et on aura besoin de tous nos atouts.

Contre l’Égypte il y a eu le jeu et la manière et le score (6-0) a éteint toutes les polémiques nauséabondes autour de Skitioui et Regragui.

Quant à Rahimi, l’ex Rajaoui, qui fini meilleur buteur, il est de la race de tous les grands buteurs de la planète foot.

Bref, on rentre des Jeux Olympiques de Paris 2024, beaucoup plus rassuré qu’on les avait commencé.

Qu’on se le dise et qu’on s’en convainc.