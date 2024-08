Jeux olympiques : Le Maroc décroche une médaille historique au football

Le Maroc a décroché la médaille de bronze du tournoi olympique de football, en surclassant l’Egypte sur le score sans de appel de 6-0, dans la «petite » finale disputée vendredi au Stade de la Beaujoire à Nantes.

Au lendemain du sacre de Soufiane El Bakkali sur 3000m steeple, les Lionceaux de l’Atlas offrent au Royaume sa deuxième médaille des Jeux de Paris 2024 et la première dans un sport collectif de toute l’histoire des participations nationales.

Au regard de leurs précédentes performances depuis le début de la compétition, les hommes de Tarik Sektioui méritaient de terminer sur le podium pour confirmer les progrès notables accomplis par le football marocain sur la scène internationale. Et une large victoire face aux rivaux égyptiens ne pouvait qu’être belle !

Libre de tout marquage, Abdessamad Ezzalzouli, à la réception d’un centre long du capitaine Achraf Hakimi, décoche une splendide frappe enveloppée du droit qui n’a laissé aucune chance au portier égyptien (23è). Un autre bijou du sociétaire du Real Sociedad pour donner l’avantage au Maroc.

Meilleur buteur du tournoi, Soufiane ne pouvait pas s’empêcher de planter sa septième réalisation. Sur un centre bien travaillé de l’inévitable Ezzalzouli, l’ancien rajaoui va devancer les défenseurs adverses pour marquer d’un coup de tête imparable à la 26è minute de jeu.

A la reprise, l’élégant Bilal El Khanouss, muet jusque-là malgré ses belles prestations, sera enfin récompensé de tous ses efforts. Au bout d’une série de feintes au milieu de la défense égyptienne, El Khannous place une frappe du droit à ras de terre au côté opposé sur la gauche du portier adverse, encore une fois battu en dépit de sa détente.

Insatiable, Soufiane Rahimi va marquer son huitième but de la compétition et le quatrième de la partie à la 64è minute, en partant dans le dos de la défense pour tromper la vigilance du gardien égyptien d’une frappe à ras de terre impeccable.

Cette fois, le joueur d’Al-Ain (Emirats) va se transformer en passer pour délivrer un assist au défenseur Akram Nakkach, qui dévie dans les buts le centre en retrait de Rahimi pour apport du changement au tableau d’affichage.

A quatre minutes de la fin du temps réglementaire, le capitaine Achraf Hakimi va alourdir l’addition d’un coup franc exceptionnel. Le Lions de l’Atlas a envoyé un missile des 30 mètres en pleine lucarne.

En Afrique, le Maroc rejoint le club fermé des pays ayant remporté une médaille olympique au football masculin, aux côtés du Nigeria (or 1996, argent 2008 et bronze 2016), le Cameroun (or 2000) et le Ghana (bronze 1992).