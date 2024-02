SOUVENT EUROPE VARIE, BIEN FOL QUI S’Y FIE…

On n’est jamais mieux défendu que par soi-même. Le Maroc, sous l’égide de S.M le Roi Mohammed VI, l’a compris et de belle manière. D’ailleurs, les faits sont là et portent leurs fruits.

FIFA, UEFA, CAF… Et le Maroc dans tout ça ?

On se souvient, qu’ici même et dans cette rubrique, on avait écrit tout ce qu’il fallait penser de « La main tendue » du Roi vers l’Algérie et la question du Sahara Marocain.

Que le Président du voisin de l’Est ait assimilé la proposition officielle du Souverain marocain comme un signe de faiblesse et l’ait raillé de manière indigne, montre que le sieur Tebboune n’est pas fait pour être Chef d’Etat.

Il est indigne de diriger l’Algérie, ce grand pays frère et voisin où hélas, le peuple n’a pas droit à une parole libérée.

Cinq décennies de bourrage de crânes de ce peuple où vivent des élites et des amis ont fait que l’entreprise criminelle de feu Boumediene a, aujourd’hui, enfanté un régime où l’Algérie devient la risée de tous les gens sensés.

Triste, infiniment triste que l’on ait vu des manifestations de joie en Algérie lorsqu’à la CAN 2023 (24 ?) le Maroc a été éliminé par l’Afrique du Sud (0-2). Cette liesse nauséabonde des voisins était largement déplacée, mais hélas, compréhensible.

L’homme de la rue algérois, oranais ou de Tlemcen, en avait marre de voir son football sombrer, mais ne pouvant manifester contre les « propriétaires de sa pensée », entendez par là les « grands » profiteurs des richesses nationales qui tout en le réprimant, lui faisaient croire à tous les bobards (complotite, mainmise du Royaume sur la CAF et la FIFA), se défoulait alors sur le Maroc.

Toute honte bue

Oui l’Afrique du Sud nous a éliminés, on en est attristé, on a été malheureux de la défaite face à un pays qui, lui aussi, a dansé de joie sur nos déboires.

Mais ce qui est mérité, on l’accepte, on ne va pas en faire un plat, car en toute chose, malheur est bon.

Cette déception à la Coupe d’Afrique Ivoirienne est salvatrice et le Maroc peut en profiter, ne serait-ce que si elle nous débarrassait de tous ceux qui claironnaient que le « titre » de 4ème mondial et de vainqueur du Brésil, en match amical à Tanger, nous octroyait de facto, la gloire de ramener le trophée africain au Maroc.

La FRMF de Lekjaa et autres instances officielles dont le Ministre des Sports et de la Culture se sont laissés emporter par cette vague d’autosatisfaction et ont abandonné toute les précautions d’usages dont le foot doit se protéger. Même le sensé Walid Regragui que l’on pensait au-dessus du lot, s’est laissé bercer par ceux qui le disaient meilleur entraîneur mondial. Lui-même avait promis que si on n’arrivait pas, au moins, en demi-finale, il s’en irait et démissionnerait.

Cela avait du panache mais aujourd’hui, cette promesse lui pèse.

Doit-elle l’handicaper pour l’avenir ?

Non, car une défaite n’enlève rien des qualités d’un homme ni n’efface des qualités, quand celles-ci sont réelles.

Et demain, c’est-à-dire la prochaine échéance, tout peut changer.

On apprécie donc que Walid, n’ait pas connu le sort de Vahid (Halilhodzic) trainé dans la boue sur des présomptions et des rumeurs.

Au siècle dernier, Feu Louzani a été limogé, après sa victoire (1-3) à Dakar au Sénégal, pour plaire à une partie de l’opinion publique qui l’avait pris en grippe et on sait ce que le foot national a perdu dans cette injustice faite à un homme de rigueur et de principe.

Mais à quoi cela sert-il de ressasser et de se lamenter ? La vie continue, vaille que vaille, et à ceux qui restent d’en tirer profit. Dans le sens positif et non du profit particulier qui nous a déjà fait tant de mal.

Le «foot plaisir», ou le «foot coupable» ?

On se gargarise du foot européen et on suit les chocs des coupes européennes avec P.S.G et autres Réal, et Manchester City. Mais quand on dénonce, abusivement les défauts du foot national, peut-on faire la promo d’un foot européen ?

Question grave qui mérite d’être posée et de nous faire réfléchir. Bien réfléchir.

2025, envers et contre tous

La CAN 2025 aura lieu au Maroc. Cela doit se faire. Le Maroc l’organise et la CAF le soutient, non parce que c’est le Maroc, mais c’est une question de souveraineté et d’honneur.

Le monde ne se résume pas à l’Europe qui, toute puissante qu’elle est, ne doit pas écraser les autres continents. L’Afrique et l’Asie ont prouvé qu’elles existent et même qu’elles peuvent séduire et rappeler les valeurs du football. Valeurs que l’Europe a parfois oubliées.

Que la CAN 2025 se tienne et que la Coupe du monde des clubs, à qui la FIFA veut l’opposer pour des histoires de calendrier et d’argent, aille se faire voir ailleurs.

Sur une autre planète ?

Haltérophilie : petite place pour gros costauds

Al’ombre des chanceux et de tous ceux que chérissent les médias, se développent, bon an mal an, des sports et des disciplines oubliés.

Ainsi de l’Haltérophilie, dont personne ne parle. Et pourtant, ces pratiquants, luttent et gagnent leurs médailles qui ont les mêmes valeurs sportives que toutes les autres. Mais là pas de tapage, pas de « harage ».

L’Haltérophilie vit cachée, mais elle brille, comme elle vient de le faire à Ismaïlia (Egypte) lors du récent championnat d’Afrique qualificatif aux Jeux Olympiques de Paris 2024.