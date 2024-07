Le président du Raja, Mohamed Boudrika, interpellé en Allemagne

Le président du Raja Casablanca, Mohamed Boudrika, a été arrêté en Allemagne alors qu’il devait rencontrer l’entraineur du club Josef Zinnbauer.

Mohamed Boudrika, président du Raja Casablanca, a été arrêté par les autorités allemandes à l’aéroport international de Hambourg, rapportent des sources concordantes. Il se rendait à une réunion avec Josef Zinnbauer, l’entraîneur de l’équipe.

Boudrika avait voyagé depuis les Émirats arabes unis vers l’Allemagne à la demande de Zinnbauer, qui avait proposé de rencontrer les responsables du club à Hambourg, où il était en convalescence après avoir contracté un virus lors des célébrations de la victoire de la Coupe du Trône avec les supporters et les joueurs, selon une source officielle.

Le président du Raja était en mission pour conclure les négociations avec Zinnbauer et signer un nouveau contrat garantissant la continuité de l’entraîneur avec les Verts pour une ou deux saisons supplémentaires, avec un nouveau salaire mensuel.

Une notice rouge d’Interpol avait été émise contre Boudrika quelques semaines auparavant en raison d’accusations liées à des chèques sans provision, rapportent les mêmes sources.

Depuis janvier dernier, Rappelons que Boudrika n’a plus regagné le Maroc depuis janvier 2024, date à laquelle il avait quitté le Maroc pour accompagner le Raja aux Émirats arabes unis, où le club participait à un tournoi international. Peu de temps après, il avait annoncé avoir subi une crise cardiaque nécessitant une opération au Royaume-Uni.