Batterie électrique : Le Maroc un prochain Hub !

Rabat consulte le célèbre physicien Rachid Yazami. C’est ce qu’a révélé récemment Africa Intelligence dans sa dernière lettre. Après nos investigations, nous apprenons que le potentiel du Maroc pour le développement d’une véritable industrie de batterie électrique est énorme… Décryptage.

« Le Maroc deviendra le centre régional de fabrication de véhicules électriques dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), car il développe rapidement une économie circulaire (production de véhicules électriques de bout en bout) dans sa chaîne d’approvisionnement nationale de véhicules électriques. Et la croissance du secteur marocain du cobalt suscitera l’intérêt des entreprises minières et automobiles à court terme (2022-2026), ce qui constituera un avantage pour le développement de la chaîne d’approvisionnement locale des véhicules électriques au Maroc (fabrication de batteries pour véhicules électriques ». Telles ont été les conclusions d’une étude du célèbre cabinet Fitch Solutions qui depuis 2022 ont annoncé les couleurs.

Récemment, dans l’une de ses lettres de confidences, le média Africa Intelligence a révélé les ambitions du Maroc dans ce chantier. Selon notre source, c’était le 9 février, au lendemain de la cinquième édition du LeaderSHE Talks, à Fès, qu’Abdellatif Miraoui, le ministre marocain de l’enseignement supérieur, a discrètement reçu Rachid Yazami, physicien et électrochimiste marocain de renommée mondiale. Elle révèle que cette rencontre a tourné autour du financement du centre de recherche sur les batteries au sein de l’Université privée de Fès (UPF). Ce programme de recherche, lancé par le scientifique en 2021, a jusqu’à présent cruellement manqué de soutien étatique, malgré l’importance stratégique qu’a pris le sujet ces dernières années. Rappelons que Rachid Yazami est l’inventeur de l’anode graphite, un composant essentiel des batteries au lithium-ion.

Partageant son expertise sur le sujet dans certaines régions du monde notamment Singapour, au Chili ou encore aux USA, ce dernier jusqu’à récemment arrivait à peine à faire entendre ses idées au plan national.

D’abord directeur de recherche au CNRS, puis chercheur affilié au prestigieux California Institute of Technology, où il collabore étroitement avec la NASA, Rachid Yazami est désormais professeur à la Nanyang Technological University (NTU) de Singapour. Récompensé le 20 décembre dernier du grand prix VinFuture 2023 au Vietnam, aux côtés du professeur japonais Akira Yoshino, inventeur de la batterie au lithium-ion, il a été décoré en 2014 par le roi Mohammed VI de l’Ordre du mérite intellectuel.

Le Maroc, un futur Hub régional ?

« Le Maroc dans le cadre de sa stratégie de décarbonation du secteur du transport prévoit de créer une véritable industrie de véhicules électriques compétitive. La proximité avec l’Europe et l’entrée en vigueur de la future taxe carbone début 2026 poussent les investisseurs à se tourner vers d’autres marchés comme celui du Maroc. Une batterie fabriquée en Inde ou en Chine, par exemple, coûtera plus cher pour entrer sur le marché européen qu’une batterie faite à presque 10 km des frontières », nous confie Samir Rachidi, Président de l’Iresen. Et d’ajouter : « À l’aune de la Zlecaf, le Maroc pourrait également exporter ces véhicules électriques en direction du marché africain, ce qui permettrait de renforcer la balance commerciale et la compétitivité économique de notre pays ».

Et selon le CESE, dans l’une des études sur la croissance verte publiées en 2022, « en 2018, la production mondiale des batteries lithium-ion était de 160 GWh dont 106 GWh pour le secteur automobile. Cette production devrait représenter 500 GWh en 2025 et 1200 GWh en 2030, dont 1 020 GWh pour le secteur automobile. Uniquement sur le véhicule électrique, le marché mondial est estimé à 45 milliards d’euros en 2027, dont 20 à 30 % sera capté par l’Europe. En tant que 10ème producteur mondial de cobalt, le Maroc a des atouts non négligeables pour développer la filière de production de batteries ».

« Une usine de bornes, c’est possible… »

Selon une analyse de Modor Intelligence, la taille du marché des bornes de recharge pour véhicules électriques devrait passer de 26,09 milliards USD en 2023 à 82,65 milliards USD d’ici 2028. Toujours selon l’étude, le marché est dirigé par quelques entreprises, telles que la State Grid Corporation of China, ABB, Siemens, Qingdao Tgood Electric Co., Ltd et Tesla Inc. En Asie, par exemple, la Chine est le plus grand marché pour les voitures et les bus électriques. Rappelons d’ailleurs que le gouvernement marocain et le fabricant chinois de batteries, Gotion High Tech, envisagent d’investir 6,3 milliards de dollars pour créer une usine de batteries pour véhicules électriques (VE) dans le Royaume.

Pour Adil Benani, président de l’Aivam, le Maroc peut être une véritable plateforme de fabrication de bornes. « Les besoins en fabrication de bornes vont être exponentiels et vous savez qu’aujourd’hui les ventes de véhicules électriques sont sur une tendance de vente croissante, on devrait en Europe d’ici 2025 dépasser la barre des 20 millions, ce qui représente 20 % de VE dans le monde ». Et de poursuivre : « Tant la demande est forte, il y aurait bien une opportunité pour créer ce système industriel ».