Voitures électriques: où sont les 300 bornes du Green Park ?

300 bornes par mois, c’est le chiffre qu’avait l’UM6P à travers son initiative Green Park Energy… À l’heure où le monde se met aux couleurs de l’électrique, au Maroc, un bilan s’impose.

Dans le secteur de l’automobile, le passage au vert fait couler beaucoup d’encre. Beaucoup se posent cette fameuse question : Le Maroc est-il prêt pour la mobilité durable ? Face à cette interrogation de grand acabit qui demeure omniprésente à l’heure où les véhicules électriques sont en tendance dans le monde, la Fédération de l’Énergie en partenariat avec Nevolys et le Groupe Sunergia dans une étude se sont penchés sur le sujet et ont réalisé une analyse prédictive de ce secteur. Ainsi, cette étude faisait ressortir une analyse exhaustive du potentiel du marché marocain dans le domaine et émettait des recommandations pour implémenter cet écosystème au Maroc.

Dans les détails, selon le rapport, l’écosystème marocain est au stade embryonnaire (423 VE vendus en 2023 au Maroc). À la lumière de ce chiffre, on peut en déduire le manque d’engouement vis-à-vis des véhicules électriques. En plus du problème de dispositif de réseau de bornes, d’autres problématiques s’ajoutent sur la liste : le prix de vente élevé des voitures électriques (VE), l’absence de cadre incitatif… Sans parler du manque de main-d’œuvre qualifiée pour l’entretien et la maintenance des VE. Rappelons que pour s’attaquer aux défis des bornes, l’UM6P et l’Iresen ont lancé l’initiative « Green Park Energy », qui était censée permettre la production de 300 bornes par mois.

À peine 100 bornes !

« Nous avons un réseau qui compte à peine 100 bornes », nous confie Adil Benani, Président de l’AIVAM. Rappelons que dans sa dernière météo dédiée au secteur automobile, l’AIVAM préconisait un réseau d’au moins 2500 bornes. Pour la petite histoire, c’est en juillet 2021 qu’une ligne de production de 300 bornes de recharge mensuelles pour véhicules électriques avait été inaugurée à Benguérir et dont l’objectif était de soutenir le développement de l’électromobilité au Maroc.

Baptisée « iSmart », cette borne 100% marocaine à travers la plateforme de l’UM6P devait être produite à hauteur de 5 000 unités par an. Trois ans après, une source proche du dossier au sein de l’Iresen nous confie que le projet couvre pour l’heure une production de 10 bornes par mois et que des partenariats pour développer la production sont en cours. Pour pallier aux problèmes des bornes, l’APIME a décidé d’en faire un objectif clé de sa trame d’action. Il y a quelques mois, elle a lancé un programme de déploiement de 2 500 nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques, sur trois ans, c’est-à-dire d’ici 2026.

Pour rappel, il est important de notifier que l’offre des bornes dépend dans une certaine mesure de la demande des VE qui n’ont pas encore pris le cœur de la clientèle marocaine.

Pourquoi opter pour les VE ?

Dans l’espoir de la mise en place d’actions incitatives pour faciliter l’acquisition des VE (avantage considérable), il existe par contre d’autres avantages demeurant aussi assez importants. Le premier avantage concerne l’aspect environnemental. Il faut dire que l’impact des véhicules électriques sur l’environnement et la santé publique est bien meilleur que celui des modèles thermiques. Toutefois, soulignons que cela dépend de la chaîne d’approvisionnement en matières premières (la fabrication des éléments du véhicule, la source électrique pour).

Notons que le véhicule électrique produit zéro CO2 à la différence des véhicules dits thermiques. Ensuite, il faut également noter qu’au niveau du véhicule électrique, le renouvellement des pièces d’usure est limité. Côté moteur, il peut accumuler des centaines de milliers de kilomètres sans faillir. Les packs de batterie étant ainsi gérés avec efficacité, la fiabilité globale des VE est incomparable face aux modèles thermiques. Enfin, le dernier avantage se situe au niveau du coût. La voiture électrique coûte environ 2 euros en électricité, contre 8,50 euros de carburant avec un modèle diesel. Une marge qui constitue un véritable avantage en termes d’économie.