Geely tisse sa toile à Zenata, Dar Bouazza et Meknès

Geely Maroc vient d’ouvrir trois nouveaux showrooms à Zenata, Dar Bouazza et Meknès. De nouvelles ouvertures qui en appellent d’autres dans le courant de l’année et qui traduisent les fortes ambitions de développement que nourrit la marque chinoise dans le Royaume.

C’est en octobre 2023 que Geely a fait officiellement son entrée au Maroc. Pour mémoire, la marque automobile chinoise a confié les activités de commercialisation et de distribution liées à ses véhicules à Bamotors (Groupe GBH), un importateur doté d’une solide expérience dans le secteur de l’automobile, mais aussi d’une connaissance approfondie du marché automobile marocain. Toujours est-il que Geely Maroc poursuit sa stratégie de développement et cette dernière passe, certes par l’arrivée de nouveaux modèles, mais aussi et surtout par le déploiement de son réseau de distribution.

Outre sa plateforme flambant neuve (et aussi son siège social) située sur le Boulevard Moulay Ismaïl, l’importateur de la marque tisse sa toile dans la capitale économique du Royaume et capitalise aussi sur son showroom situé à Zenata et géré par HCEM Automobiles. Concrètement, cette plateforme, qui s’étend sur une superficie de 1 641 m², comprend un espace d’exposition de 800 m² dédié à la marque Geely, ainsi qu’un atelier d’entretien et de réparation, et un magasin de pièces de rechange. Selon le staff de Geely, cette succursale est à même de réaliser les travaux lourds de réparation mécanique et de tôlerie. De quoi offrir une solution complète pour les besoins de maintenance des clients de la marque chinoise.

Hormis Zenata, l’importateur de Geely s’est établi dans la région de Casablanca-Settat, plus exactement à Dar Bouazza, s’appuyant pour ce faire sur son partenaire La Continentale. Du coup, la marque chinoise dispose dans la ville d’une plateforme de plus de 600 m², doté d’un espace d’exposition et d’un centre d’après-vente à l’attention de la clientèle. Et ce n’est pas tout puisque l’importateur de la marque a posé ses valises dans le nord du Maroc en s’établissant aussi à Meknès, via son partenaire LABEL AUTO. Concrètement, la clientèle sera accueillie dans un showroom d’une superficie d’environ 530 m², combinant un espace intérieur et extérieur, avec un grand espace dédié au service après-vente, équipé de deux ponts élévateurs et respectant strictement les normes du constructeur Geely, dixit le staff de la marque chinoise.

Rappelons que pour mener à bien ses ambitions commerciales, Geely capitalise pour l’instant sur trois nouveaux modèles, à savoir la GX3pro, une citadine motorisée par un 1,5 litre essence de 103 chevaux, le Coolray, un SUV compact animé par un 1,5 litre essence de 174 chevaux et la Geometry C, un SUV 100% électrique délivrant 204 chevaux et disposant d’une autonomie de 485 km grâce à sa batterie de 70 kWh. Le tout assorti d’une garantie de 6 ans (ou 200 000 km) dans l’ensemble de son réseau, accompagnée d’une assistance complète. Sans compter que la disponibilité des pièces de rechange est assurée grâce à un dépôt central soutenu par l’organisation logistique de Continental Maroc.

Quoi qu’il en soit, la gamme des véhicules du constructeur chinois dans le Royaume devrait considérablement s’étoffer en 2024. Comme l’avait expliqué en octobre dernier Sébastien Nicolas, Directeur général de Geely Maroc lors du lancement de la marque à Casablanca, outre les trois nouveaux modèles commercialisés actuellement, ce ne sont pas moins de sept nouveautés qui renforceront durant l’année en cours la gamme des véhicules de Geely Maroc.