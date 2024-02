« 1-54 Contemporary African Art Fair ». Marrakech aux couleurs de l’Afrique

«Festival du Livre Africain de Marrakech» et «1-54 Contemporary African Art Fair». Deux événements majeurs, organisés simultanément, démontrant l’effervescence de la création culturelle du continent. Cette année, du 8 au 11 février 2024, la foire d’art contemporain africain se déroule à l’hôtel La Mamounia et à l’espace artistique DaDa, au cœur de la médina. Demandez le programme.

«L’art africain », depuis la fameuse exposition «Les magiciens de la terre », organisée à Beaubourg en 1989, en passant par «Africa remix » en 2005 à Paris et « Africa Explorers » à New York en 1991, est de retour sur la scène internationale. Galeries, musées et biennales offrent leurs cimaises aux artistes du continent dont Abdoulaye Konaté, Barthélémy Tonguo, Chéri Samba, Ghada Amer, Mounir Fatmi…En 2022, les sociétés Piasa, Artcurial, Bonhams, Sotheby’s, Christie’s… ont vendu pas moins de 2700 œuvres d’artistes africains sur les places de New York, Londres, Paris, Tokyo, Shanghai et Marrakech! La 4e édition d’«Un hiver marocain», organisée par Artcurial, affiche un résultat de 3 millions de dollars, dont 150.000$ pour «Flamme» (1969) de Mohamed Melehi.

Le Maroc, qui renoue avec son africanité, est partie prenante dans cette renaissance. Il y a quelques années, fut inauguré le musée d’art contemporain africain Al Maaden à Marrakech, le MACAAL avec son parc de sculptures monumentales. La cité rouge a ouvert ses portes à la 1-54, première foire internationale dédiée à la promotion de l’art contemporain d’Afrique et de la diaspora. En 2017, la capitale du royaume accueille «l’Afrique en Capitale» et le Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain accueille les expositions «un collectionneur. Un regard contemporain sur l’art africain», «Lumières d’Afrique», «Les trésors de l’Islam en Afrique de Tombouctou à Zanzibar», «l’Afrique vue par ses photographes de Malick Sidibé à nos jours» et «Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui, de la restitution à la révélation: Volet contemporain». Rabat est élue capitale de la culture africaine pour 2022/2023 et s’apprête à lancer les travaux d’un musée destiné aux arts modernes et contemporains d’Afrique. Et Marrakech abrite «1-54 Contemporary African Art Fair» qui souffle sa 5ème bougie.

Une programmation riche et variée

Créée en 2013 sur une initiative de Touria El Glaoui, la 1-54 (Référence aux 54 pays qui constituent le continent africain) est la plus importante foire d’art internationale consacrée à l’art contemporain d’Afrique et de sa diaspora. Après des éditions à Londres, New-York, Paris et Hong-Kong c’est à Marrakech, la cité rouge africaine par excellence qu’elle implante chapiteaux et tentes depuis 2018.

Avec la complicité de plusieurs partenaires dont Jajjah by Hassan Hajjaj, le Musée des arts de la parure Marrakech (MAP), la Fondation Montresso, l’Institut français de Marrakech, le Comptoir des mines, Al Maqam de Mohamed Mourabiti…. Le public est convié à l’appréciation des œuvres d’une infinité d’artistes et à débattre des tendances et de l’actualité de l’art africain. Pas moins de 27 exposants, parmi lesquels 14 galeries issues du continent africain dont 8 installées au Maroc, sont de la fête. On visitera les ateliers, entre autres, des Yasmina Alaoui, M’barek Bouhchichi, Yamou et Amina Benbouchta. Au comptoir des mines, Hicham Daoudi présente Hassan Darsi et Simohammed Fettaka avec Youssef Hayat, Ouhaddou Sara et Diadji Diop .

Quant à la galerie L’Atelier 21, elle nous propose les œuvres de Moustapha Baidi Oumarou (Cameroun), M’barek Bouhchichi (Maroc), Mohamed El Baz (Maroc) et Hamid Nii Nortey (Ghana). Touria El Glaoui précise que «cette année, l’édition de Marrakech se concentrera sur le soutien aux artistes. Par le biais de partenariats et d’événements tels que le colloque avec Black Rock Global Arts Foundation, notre objectif est de favoriser un dialogue et des contacts de poids entre artistes et institutions africaines». Le colloque planchera sur l’état des institutions centrées sur les artistes en Afrique. Des personnalités responsables de résidences artistiques, de fondations, de musées publics et d’initiatives d’artistes se rassembleront pour discuter de la présence croissante de ces espaces en Afrique.

Galeries participantes

193 Gallery (Paris, France/Venise, Italie), Afikaris (Paris, France), African Arty (Casablanca, Maroc), CDA Gallery (Casablanca, Maroc), Christophe Person (Paris, France), Gallery 1957 (Accra, Ghana/Londres, R.-U.), Galerie 208 (Paris, France), Galerie Atiss Dakar (Dakar, Sénégal), Galerie Carole Kvasnevski (Paris, France/New York, États-Unis), Galerie SiniyA28 (Marrakech, Maroc), Katharina Maria Raab (Berlin, Allemagne), Kó (Lagos, Nigeria), L’Atelier 21 (Casablanca, Maroc), La Galerie 38 (Casablanca/Marrakech, Maroc), Loft Art Gallery (Casablanca/Marrakech Maroc), M Concept Gallery (Dakar, Sénégal), Myriem Himmich Gallery (Casablanca, Maroc)*, Nil Gallery (Paris, France), Portas Vilaseca Galeria (Rio de Janeiro, Brésil), Primo Marella Gallery (Milan, Italie/Lugano, Suisse), Reiners Contemporary Art (Marbella, Espagne), Retro Africa (Abuja, Nigeria), Revie Projects (Paris, France), So Art Gallery (Casablanca, Maroc), The African Art Hub (TAAH) (Londres, Royaume-Uni), The Bridge Gallery (Paris, France), This Is Not A White Cube (Lisbonne, Portugal/Luanda, Angola).