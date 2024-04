Cybersécurité: l’Américain Naoris lance ses opérations au Maroc

Naoris, leader dans le domaine de la décentralisation et de la cybersécurité, a officiellement annoncé le démarrage de ses activités au Maroc lors d’un événement tenu le 18 avril au Marriott Hôtel Casablanca.

Opérant récemment au Maroc, Naoris, société américaine en pointe dans les domaines de la cybersécurité, de la blockchain et de l’intelligence artificielle, aspire à révolutionner le secteur numérique. Axée sur la cyber résilience, elle propose des solutions avancées pour contrer les menaces post-quantiques. Ce lancement illustre la volonté de Naoris de développer sa présence en Afrique et de partager son savoir-faire technologique de pointe.

Sous la direction de son président fondateur et Chef Scientifique, David Carvalho, un expert en cyberguerre, cyberterrorisme et cyberespionnage, Naoris est sur le chemin de devenir une référence mondiale en matière de cybersécurité. L’événement a vu la participation de personnalités renommées telles que le Brigadier Général Carlos Ribeiro, expert en cyberdéfense, et M. David Holtzman, ancien conseiller technologique de la Maison Blanche.

Faire du Maroc un leader régional

Cet événement de lancement a réuni les membres exécutifs et fondateurs du groupe au Maroc, offrant une plateforme d’exploration des dernières innovations en IA, blockchain et cybersécurité aux leaders d’opinion marocains et internationaux, ainsi qu’aux décideurs des secteurs public et privé. L’objectif était de favoriser la collaboration et d’établir des stratégies pour dynamiser l’écosystème technologique marocain.

Le programme comprenait des présentations et des démonstrations mettant en lumière la pertinence de la technologie et de la cybersécurité, offrant un espace de discussion sur les progrès technologiques et leur importance stratégique. Cet événement représente un jalon important pour Naoris, marquant son implantation au Maroc et son engagement à renforcer la cybersécurité globale ainsi qu’à contribuer au développement technologique du pays, en cohérence avec l’ambition du Royaume de se positionner comme leader régional et continental en technologie et cybersécurité.