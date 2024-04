Franck Kouassi Nguettia nommé DG de Bridgestone Maghreb et Afrique de l’Ouest

Le groupe Bridgestone a annoncé la nomination de Franck Kouassi NGUETTIA en tant que Directeur Général de sa succursale Afrique de l’Ouest et Maghreb.

Avec cette nomination, Franck Kouassi Nguettia apporte une vaste expérience dans le domaine du management, acquise lors de ses 14 années passées au sein de Cummins, où il a occupé plusieurs postes de direction.

Franck Kouassi Nguettia a récemment occupé le poste de Directeur Général de Cummins Maroc, où il a démontré un leadership solide et une compréhension approfondie des marchés africains. Son parcours comprend également des responsabilités notables, telles que Directeur Général de Cummins Côte d’Ivoire en 2018 et Directeur Général de Cummins Ghana et des Cross Border d’Afrique de l’Ouest en 2022.

En prenant la tête de la Succursale Afrique de l’Ouest et Maghreb de Bridgestone, Franck Kouassi NGUETTIA sera chargé de stimuler la croissance et de renforcer la position de l’entreprise sur ces marchés clés. Sa nomination reflète l’engagement continu de Bridgestone envers le développement de talents exceptionnels et la consolidation de sa présence en Afrique.