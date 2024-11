Don Yi Jeon: «Hankook Tire se différenciera sur le marché marocain en mettant l’accent sur la qualité, l’innovation et le service client»

Dans cette interview, Don Yi Jeon partage les motivations derrière l’ouverture d’une filiale de Hankook au Maroc, les ambitions de l’entreprise sur le marché marocain et africain, ainsi que les innovations et stratégies mises en place pour se démarquer dans un secteur concurrentiel.

Challenge : Qu’est-ce qui a motivé Hankook Tire à ouvrir une filiale commerciale au Maroc ? Quels sont les objectifs de l’entreprise pour renforcer sa présence dans le Royaume et à travers le continent africain ?

Don Yi Jeon : La décision de Hankook Tire d’établir une filiale commerciale au Maroc est motivée par la position stratégique du pays, véritable passerelle vers l’Afrique de l’Ouest, ainsi que par la croissance de son économie et la demande croissante en produits automobiles de haute qualité. Avec le dynamisme du secteur automobile marocain et une infrastructure bien développée, Hankook considère cette expansion comme une étape cruciale pour mieux desservir le marché marocain ainsi que l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest. Nos objectifs incluent l’augmentation de l’accessibilité de la marque, la construction de partenariats à long terme et l’offre de produits adaptés aux besoins spécifiques des routes et climats africains.

Challenge : Comment le réseau de distribution de Hankook Tire sera-t-il structuré au Maroc ? Prévoyez-vous de collaborer avec des distributeurs locaux ?

D.Y.J : Nous sommes fiers d’annoncer que nous avons une solide collaboration de longue date avec Star Pneumatique, notre distributeur des produits Hankook et Laufenn depuis 30 ans. Cette collaboration de longue durée témoigne de notre engagement commun envers la qualité et la satisfaction de la clientèle. De plus, nous sommes ravis de lancer un nouveau partenariat avec DMA pour la distribution des produits Laufenn TBR. Nous avons hâte de voir ces partenariats évoluer alors que nous continuons d’élargir notre offre pour nos clients.

Challenge : Dans un marché marocain des pneumatiques très concurrentiel, quelles stratégies envisagez-vous pour vous différencier et attirer les clients ?

D.Y.J : Hankook Tire se différenciera sur le marché marocain en mettant l’accent sur la qualité, l’innovation et le service client. Nos pneus sont conçus pour offrir des performances optimales dans des conditions variées, que ce soit pour la conduite en ville ou sur des terrains plus accidentés, en assurant une excellente durabilité, sécurité et confort. Nous introduirons également des stratégies tarifaires compétitives, des programmes de fidélité et des services après-vente qui apporteront une valeur ajoutée aux clients. En créant une expérience premium et en investissant dans des campagnes de marketing locales, nous visons à attirer de nouveaux clients et à renforcer la fidélité à notre marque. Malgré la faible part de véhicules électriques au Maroc, Hankook Tire se prépare à devenir un leader sur ce marché en pleine émergence.

Challenge : Hankook Tire investit fortement dans la recherche et le développement. Pourriez-vous nous parler des innovations en matière de pneumatiques qui seront introduites au Maroc ?

D.Y.J : Absolument ! L’engagement de Hankook Tire en matière de recherche et développement a conduit à des technologies de pointe qui seront introduites au Maroc. En tête de liste, nous avons notre gamme de pneus iON, spécialement conçus pour les véhicules électriques. La gamme iON se distingue par son efficacité énergétique, sa traction optimisée et sa durabilité exceptionnelle. En utilisant des composés écologiques avancés, les pneus iON offrent une résistance au roulement réduite, augmentant ainsi l’autonomie des véhicules tout en diminuant leur impact environnemental.