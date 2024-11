Microsoft lance son AI Tour au Maroc

Microsoft a lancé au Maroc son AI Tour, un événement dédié à l’intelligence artificielle (IA), réunissant chefs d’entreprise, professionnels du numérique et passionnés pour explorer le potentiel transformateur de cette technologie.

L’initiative, qui s’inscrit dans une tournée africaine, prévoit des étapes en Afrique du Sud, en Égypte, au Nigeria et au Kenya au début de 2025. L’AI Tour met en lumière les avancées technologiques récentes en matière d’IA et leur impact sur l’économie et la société. Selon des analystes, si l’Afrique parvient à capter 10 % du marché mondial de l’IA, le continent pourrait augmenter son PIB de 50 % d’ici 2030. Microsoft souhaite contribuer à cette transformation en soutenant les entreprises et les startups africaines, en leur permettant de développer des solutions innovantes grâce à des outils d’IA.

Des startups marocaines à l’avant-garde

Le Maroc se distingue par ses jeunes entreprises qui utilisent l’intelligence artificielle pour relever des défis locaux. Par exemple, PCS Agri propose des outils basés sur l’IA pour optimiser les pratiques agricoles, tandis qu’ATLAN Space développe des drones autonomes capables d’opérations complexes dans divers secteurs.

Lire aussi | Google engage la bataille du cloud contre Microsoft dans l’UE

Microsoft s’engage à appuyer ces initiatives via des programmes comme le Founders Hub, qui offre aux startups des crédits Azure, des modèles d’IA, et un accompagnement technique. Plus de 300 startups dans les domaines de la santé, de l’agriculture ou de l’énergie bénéficient déjà de ces ressources.

Ateliers et sessions pratiques

Lors de l’étape marocaine, les participants pourront assister à des présentations, des ateliers et des sessions pratiques. Parmi les sujets abordés figurent la mesure de l’impact commercial des applications intelligentes, l’innovation sécurisée en IA, et les technologies comme Microsoft Copilot ou Azure AI Studio.

Lire aussi | Intelligence artificielle: Le Groupe Holmarcom signe un partenariat avec Microsoft

Salima Amira, directrice générale de Microsoft Maroc, a souligné l’importance de cet événement :

« Le Microsoft AI Tour offre une plateforme unique pour explorer le potentiel de l’IA et accompagner les dirigeants et techniciens à comprendre son impact sur leurs activités. »

En réunissant experts et entrepreneurs, le Microsoft AI Tour ambitionne de promouvoir une adoption efficace de l’intelligence artificielle au Maroc et en Afrique. Ce rendez-vous, gratuit et ouvert à tous, constitue une opportunité pour les entreprises locales de s’approprier cette technologie de pointe et de renforcer leur compétitivité sur la scène mondiale.