Tourisme: Le Maroc en opération séduction à Washington, vise le million de touristes américains

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) a lancé sa deuxième étape de roadshow aux États-Unis à Washington, avec pour objectif de promouvoir la diversité et la richesse de l’offre touristique et hôtelière du Maroc, ainsi que de consolider sa présence sur le marché américain dynamique.

L’événement, qui s’est déroulé dans un décor marocain authentique, a été honoré par la présence de l’ambassadeur du Maroc à Washington, Youssef Amrani, ainsi que de personnalités américaines et d’une multitude d’acteurs du tourisme et des médias de la capitale fédérale et de sa région.

Dans son allocution, Amrani a mis en avant la richesse culturelle et la beauté naturelle du Maroc, soulignant son caractère unique en tant que destination touristique de premier plan. Il a également souligné l’hospitalité légendaire du Maroc et son engagement en faveur du tourisme durable.

Nouvelle liaison aérienne

De son côté, Siham Fettouhi, directrice de l’ONMT pour l’Amérique du Nord, a souligné que cette initiative vise à renforcer la visibilité et la commercialisation de la destination Maroc aux États-Unis, un marché stratégique. Elle a également mentionné la nouvelle liaison directe entre New York et Marrakech, opérée par United Airlines à partir d’octobre prochain, comme un élément clé de cette stratégie.

Le roadshow, qui a débuté à Miami le 15 avril et se terminera à New York le 17 avril, cherche à positionner le Maroc en tête des destinations préférées des voyageurs américains, en particulier sur la côte Est. Il offre également une plateforme d’échanges entre les professionnels marocains et les médias américains.

Le format de cet événement a été conçu pour offrir une expérience immersive aux invités, avec des activités telles qu’un espace souk, des cérémonies de thé, de la calligraphie et une dégustation de la cuisine marocaine.

Selon les statistiques de l’ONMT, le nombre de touristes américains a atteint 400 000 en 2023, générant 800 000 nuitées, soit une augmentation de 19 % par rapport à 2019. Le Maroc vise à augmenter sa part de marché sur ce segment à forte valeur ajoutée pour atteindre un million de touristes annuellement à terme.