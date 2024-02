Rabat. Les prix des produits de consommation amenés à rester stables pendant le Ramadan

Les prix des produits de consommation resteront stables pendant le mois sacré de Ramadan à Rabat et les stocks seront suffisants pour répondre à la demande des consommateurs. C’est ce qu’a affirmé le 9 février courant Mohamed Belkabir Echarfi, chef de la division des affaires économiques et de la coordination à la préfecture de Rabat.

Au sortir de la réunion de la Commission interministérielle de veille et de suivi de l’état d’approvisionnement des marchés et des prix en prévision du mois de Ramadan, M. Echarfi a relevé une baisse significative des prix des légumes et des fruits au cours des deux dernières semaines. Selon ce dernier, l’approvisionnement du marché en produits de consommation se fera de manière abondante ; de même que l’offre dépassera la demande et sera d’excellente qualité, précise-t-il.

Par ailleurs, le responsable a insisté sur le fait que les commissions mixtes de contrôle des prix et de la qualité intensifieront leurs efforts avant et durant le mois de Ramadan. Objectif : contrecarrer toute pratique pouvant nuire au pouvoir d’achat des citoyens et aussi lutter contre la spéculation et l’approvisionnement en produits impropres à la consommation, d’origine inconnue ou non conforme aux normes des services d’inspection sanitaire et vétérinaire.

Toujours est-il que les travaux de ces commissions se poursuivront et des procès-verbaux seront établis concernant les violations enregistrées, a-t-il martelé, notant que des mesures administratives seront également prises pour la saisie des produits impropres à la consommation, sans compter le transfert des procès-verbaux aux tribunaux compétents en vue de punir les contrevenants.