Ouverture à Bouznika du 5ème congrès national du PAM

C’est à Bouznika que se sont ouverts ce vendredi 9 février courant les travaux du 5ème Congrès national du Parti Authenticité et Modernité (PAM). Des assises qui ont été placées sous le sceau du renouveau du parti, l’objectif étant pour ce dernier de garantir la continuité.

Dans le détail, Abdellatif Ouahbi, Secrétaire général du parti, a souligné que ce Congrès constitue «une étape de militantisme de qualité dans le parcours du PAM, dans un moment historique important sur la voie de la consécration d’un parti démocratique, porteur d’espoir des Marocains et des ambitions des citoyens pour le progrès et la prospérité, et pour un véritable développement intégré».

Toujours selon M. Ouahbi, le congrès se tient «dans un contexte national et international particulier». Et ce dernier de souligner qu’en dépit des conditions climatiques et des multiples défis, «il est important de reconnaître les aspects positifs et constructifs dans nombre de domaines de la vie publique des Marocains à la faveur de l’intelligence collective qui caractérise la nation marocaine, et sa confiance en l’importance de l’action conjointe sous la conduite éclairée de S.M. le Roi».

Par ailleurs, le Secrétaire général du PAM a souligné que la stabilité constitue l’un des plus grands aspects positifs au Maroc, ajoutant que cette même stabilité se traduit dans les comportements des acteurs politiques, et ne cesse de se renforcer d’une manière irréversible au sein des institutions constitutionnelles, garantes du développement économique et social que vit le Maroc.

Toujours est-il que le programme du 5ème congrès national du PAM, qui se poursuit jusqu’au 11 février courant, comprend notamment les élections du président du Conseil national et du/de la Secrétaire général(e) du parti. À noter que M. Ouahbi a annoncé sa décision de ne pas briguer un deuxième mandat à la tête du PAM.