L’aéroport Mohammed V met en service une nouvelle zone de transit

L’Office National Des Aéroports (ONDA) a annoncé la mise en service d’une nouvelle zone de transit à l’aéroport Casablanca Mohammed V.

Cette nouvelle zone, dédiée aux correspondances internationales, a été conçue pour améliorer l’efficacité opérationnelle et le confort des passagers en transit.

Le nouveau module de transit, qui s’étend sur une superficie de 5 000 m², a été équipé d’installations modernes et d’équipements de dernière génération pour répondre aux besoins croissants du trafic. Parmi les équipements installés, on compte :

11 nouveaux comptoirs d’enregistrement des passagers en transit

10 systèmes de détection d’explosifs (EDS) pour les bagages cabine avec ligne automatique

7 portiques magnétiques et détecteurs de métaux portatifs

3 scanners corporels

En termes de mobilité, la nouvelle zone dispose de 7 ascenseurs et de 8 escaliers mécaniques, facilitant ainsi les déplacements des passagers.

L’extension vise à renforcer la capacité d’accueil de l’aéroport et à fluidifier les flux de voyageurs, notamment pour les correspondances. Elle s’inscrit dans une stratégie globale de développement de l’aéroport Mohammed V en tant que hub majeur dans la région. La modernisation des équipements de sûreté et de mobilité permet de réduire les temps d’attente et d’améliorer la sécurité, contribuant ainsi à offrir une expérience de transit plus plaisante et agréable aux passagers.

Cette initiative est une réponse à la croissance continue du trafic à l’aéroport Casablanca Mohammed V, visant à renforcer sa position de hub international. L’aéroport continue de se développer et de s’adapter aux besoins des passagers, tout en se préparant à accueillir des événements sportifs majeurs dans les années à venir.