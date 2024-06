Autoroutes, ports, aéroports… Qui sont les 5 dirigeants nommés par le Souverain ?

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a procédé, samedi, à la nomination de cinq nouveaux dirigeants à la tête d’institutions stratégiques à l’issue de la tenue d’un Conseil des ministres. Voici les portraits des nouveaux dirigeants nommés par le Souverain.

Adel El Fakir, nouveau DG de l’ONDA

Adil El Fakir a été nommé Directeur général de l’Office National des Aéroports (ONDA). Titulaire d’un MBA de l’École des Ponts Paris, d’un DESS en études marketing de l’Université des sciences sociales de Toulouse et d’un Master de l’Institut Marocain de Commerce et de Gestion, Adil El Fakir possède une solide formation académique.

Avant sa nouvelle nomination, il occupait le poste de Directeur Général de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) depuis 2018. Il a également été Directeur de la régie publicitaire de la SNRT, Directeur général adjoint de Atlas Bottling Company, et Directeur régional du marketing pour l’Afrique du Nord et l’Afrique équatoriale de The Coca-Cola Company.

Tarik Moufaddal, nouveau PDG de MASEN

Tarik Moufaddal a été nommé Président-Directeur Général de l’Agence Marocaine pour l’Énergie Durable (MASEN). Ingénieur diplômé de l’École Mohammadia d’Ingénieurs et titulaire d’un Master en sciences de l’École des Mines de Paris, Tarik Moufaddal a une carrière marquée par des postes de responsabilité chez Total Energies.

Avant sa nomination, il était Directeur Solutions de Mobilité France chez Total Energies. Il a également été Directeur Général de Total Energies Tanzanie, Manager de projets M&A et Stratégie à Total Energies France, Supply Manager à Total Energies Afrique, et Strategy and Business Development Manager à Air Total International.

Mohammed Cherkaoui Eddeqaqi, nouveau DG d’ADM

Mohammed Cherkaoui Eddeqaqi a été nommé Directeur Général de la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM). Ingénieur en génie civil diplômé de l’École Polytechnique de Saint-Pétersbourg, il détient également un master en management de projet de l’École des Mines de Paris et un master en construction hydrotechnique maritime de l’École Polytechnique de Saint-Pétersbourg.

Avant cette nomination, Cherkaoui Eddeqaqi était Directeur Général de la Société d’aménagement et de promotion de la station de Taghazout. Il a aussi occupé divers postes de direction, notamment à Madaëf, New Marina Casablanca, Société de développement de Saïdia, et MedZ.

Mustapha Farès, nouveau DG de l’ANP

Mustapha Farès a été nommé Directeur général de l’Agence Nationale des Ports (ANP). Diplômé de l’École Spéciale des Travaux Publics de Paris et de l’École Hassania des Travaux Publics, Mustapha Farès est ingénieur des travaux publics et ingénieur d’État en génie civil.

Avant sa nomination, il était Secrétaire Général par intérim du ministère de l’Équipement et de l’Eau. Il a également été Directeur Général du Laboratoire Public d’Essais et d’Études (LPEE), Directeur du pôle des aménagements à l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg, et Directeur des infrastructures du Tramway de Rabat-Salé.

Tarik Hammane, nouveau DG de l’ONEE

Tarik Hammane a été nommé Directeur général de l’Office National de l’Électricité et de l’Eau potable (ONEE). Il est titulaire d’un master spécialisé en génie des systèmes automatisés de l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon et d’un diplôme d’ingénieur en génie électrique de la même institution.

Avant sa nomination, Tarik Hammane était directeur général délégué de MASEN. Il a également occupé des postes de direction chez TOTAL Eren, où il était vice-président en charge des activités de développement hydrogène et directeur général des filiales Afrique du Nord. Entre 2009 et 2017, il a été directeur des projets et du programme production à l’ONEE.