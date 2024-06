Défense: Le Conseil des ministres approuve la création de 2 zones d’accélération industrielle

Le projet de décret relatif à la création de deux zones d’accélération industrielle dédiées à la défense a été approuvé par le Conseil des ministres présidé samedi par le Souverain.

Ces zones visent à accueillir des industries spécialisées dans le matériel et les équipements de défense et de sécurité, ainsi que dans la fabrication d’armes et de munitions. Cette initiative s’inscrit dans la volonté de renforcer l’autonomie stratégique du Royaume et de soutenir le développement du secteur de la défense nationale.

Ces nouvelles infrastructures permettront de stimuler l’innovation technologique et de créer des opportunités économiques tout en renforçant la capacité de production nationale dans le domaine de la défense.

En parallèle, le Conseil des ministres a adopté d’autres projets de décrets relatifs au domaine militaire, notamment la création d’un poste d’attaché militaire à l’Ambassade du Maroc à Brasilia.

Ces décisions s’inscrivent dans une stratégie globale de modernisation et de développement des capacités de défense du Royaume, tout en répondant aux enjeux géostratégiques contemporains.