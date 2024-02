Carburants. Vivo Energy déploie une nouvelle gamme innovante de produits Shell au Maroc

Selon le staff de Vivo Energy Maroc, cinq années de recherche intensive menée par plus de 150 scientifiques en interne et plus de 7 500 heures d’examen sur 200 000 km ont été nécessaires pour mettre au point ces carburants. Ils ont d’ailleurs été formulés pour préserver la performance et l’efficacité du moteur, maximisant l’énergie de chaque goutte de carburant selon les ingénieurs. Et ils s’adaptent aussi aux exigences des véhicules modernes et anciens pour répondre aux différents types d’usage.

«Vivo Energy Maroc a toujours soutenu l’innovation de l’ensemble de ses produits, capitalisant sur le centenaire d’expertise de Shell. Nous continuons à investir dans cette voie, apportant une réponse concrète aux nouvelles exigences des moteurs grâce à des produits toujours plus performants et efficaces, dans la volonté de consolider notre position de leader au Maroc en matière d’innovation et de qualité», s’est exprimé lors de cette présentation Matthias de Larminat, Directeur général de Vivo Energy Maroc.

Dans le détail, le nouveau Shell V-Power, dernier-né de cette génération de carburants, est reconnu comme le carburant ultime pour les véhicules par Shell. Selon les ingénieurs du géant pétrolier, il nettoie à 100% les composants critiques du moteur, favorise le rajeunissant après chaque trajet pour retrouver complètement ses performances et améliorer son efficacité. Par ailleurs, il élimine entièrement les dépôts et protège contre l’accumulation future sur les pièces vitales du moteur. Preuve de confiance et de performance toujours selon l’un des ingénieurs du pétrolier, Shell V-Power est le seul carburant au monde co-développé et recommandé par la Scuderia Ferrari.

Quant au nouveau Shell Fuel Save Diesel, il assure une protection accrue contre l’accumulation d’impuretés, offrant jusqu’à 15 km de plus par plein. Doté de la dernière technologie de ciblage des dépôts. Il contribue à maintenir le moteur propre et assure une économie instantanée de carburant. Créés à partir de la technologie de Shell la plus avancée à ce jour, ces nouveaux carburants répondent aux exigences des moteurs diesel anciens, mais aussi à celles des nouveaux moteurs de plus en plus exigeants. Quoi qu’il en soit, et avec sa nouvelle gamme de produits, Vivo Energy Maroc entend se positionner comme la société d’énergie la plus respectée du Maroc et concentre sa stratégie de différenciation autour de l’expérience client, en plus de son amélioration continue.

Pour y parvenir, l’opérateur pétrolier a investi dans la qualité de ses produits et services, que ce soit dans les carburants et lubrifiants de marque Shell, le Gaz de Pétrole liquéfié de marque Butagaz, le commerce de détail ou le développement dans l’alimentaire et la restauration sous franchises. De quoi permettre à l’entreprise de mettre également l’accent sur une gamme très élargie et très diversifiée de produits.