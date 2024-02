France. Le Groupe marocain Safari injecte encore 15 millions d’euros dans sa filiale CBA Meubles

Un peu plus d’un an et demi après avoir racheté le spécialiste français des meubles en kit, CBA Meubles (ex-Demeyere), le Groupe marocain Safari tente toujours de redresser sa filiale française. Après une première augmentation de capital de 9,9 millions d’euros réalisée en juin dernier, cette dernière vient de réaliser une nouvelle recapitalisation de 15 millions d’euros.

Confrontée à une série de difficultés judiciaires, Demeyere Group, fondé en 1909 par Lucien Demeyere, avait été placé en redressement judiciaire en décembre 2021, avant d’être racheté par Cema Bois de l’Atlas (une des principales filiales Groupe marocain Safari) et rebaptisé ensuite CBA Meubles.

L’offre de la famille Lamrani avait été retenue par le tribunal de commerce de Lille Métropole parmi six offres de reprise. Un choix justifié par la notoriété du groupe marocain et les garanties qu’il avait offertes en s’engageant à reprendre 478 salariés sur les 706 que comptait alors l’entreprise familiale, ainsi que l’ensemble des sites (Pérenchies, Deûlémont, Linselles, Lompret et Nersac, en Charente). CBA Meubles compte aujourd’hui 504 salariés.

Lire aussi | Carburants. Vivo Energy déploie une nouvelle gamme innovante de produits Shell au Maroc

Pour redresser l’entreprise, le Groupe Safari injecte, en août dernier, 9,9 millions d’euros dans le capital de CBA Meubles, dont le conseil d’administration est présidé par Hassan Karim Lamrani (Saïda Lamrani Karim en assure la vice-présidence), pour le hisser à 10 millions d’euros.

Aujourd’hui, après cette première recapitalisation, la filiale française de CEMA Bois de l’Atlas, vient de réaliser une nouvelle augmentation de 15 millions d’euros. L’opération a été réalisée par apports en numéraire pour porter le capital de CBA Meubles à 25 millions d’euros.

La filiale française de CEMA Bois de l’Atlas commercialise ses produits dans 75 pays. Elle fabrique des meubles en kit à destination de grands groupes de distribution et compte parmi ses clients français Conforama, Leroy Merlin, Mr. Bricolage, E.Leclerc, Orchestra, Auchan ou encore Carrefour.

Lire aussi | Rabat. Les prix des produits de consommation amenés à rester stables pendant le Ramadan

En 2022, l’entreprise a réalisé pour son premier exercice un chiffre d’affaires de 85 millions d’euros alors que l’objectif fixé sur la base des données officielles qui viennent de l’administrateur judiciaire et qui ont été données par la société, était de dépasser la barre des 100 millions d’euros. Il faut dire que lors de cet exercice, la conjoncture a aussi été très défavorable pour CBA Meubles, avec la crise énergétique, la hausse du coût des matières premières, des carburants.

A noter que l’expertise de l’ex-Demeyre renforce également la filiale Cema Bois de l’Atlas du groupe Safari ; premier producteur de contreplaqué en Afrique, disposant de trois sites de fabrication (au Maroc et au Gabon). C’est d’ailleurs dans cette optique que la filiale française a été baptisée CBA Meubles.