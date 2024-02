Brahim Yacoubi Soussane porté à la tête du premier « Cluster industrie navale du Maroc »

Le premier Cluster Maritime Marocain est né dans la foulée du Discours du Souverain, à l’occasion de la célébration du 48éme anniversaire de la marche verte, appelant à la reconstitution d’une flotte de la marine marchande forte et compétitive et l’établissement d’une économie maritime. Des acteurs privés de l’écosystème maritime, portuaire et industriel, ont porté Brahim Yacoubi Soussane à la tête du « Cluster industrie navale du Maroc (CINM)».

Depuis l’année dernière, le Royaume nourrit de nouvelles ambitions dans l’industrie navale suite au Discours du Souverain, en novembre dernier, appelant à la reconstitution d’une flotte de la marine marchande forte et compétitive et l’établissement d’une économie maritime.

Sauf que les pouvoirs publics manquaient jusque-là d’interlocuteur unique chez le secteur privé pour avancer. Alors sous l’impulsion de Brahim Yacoubi Soussane, les associations professionnelles, armateurs de pêche et de commerce, PME de services et industrielles, startups, universités, centres de formation, incubateurs, … se sont mobilisés et ont créé le premier « Cluster industrie navale du Maroc » dont l’objectif principal est de porter ces nouvelles ambitions du pays.

En détails, le Cluster s’est fixé comme objectifs de fédérer les différents acteurs privés et publics de l’écosystème maritime, portuaire et industriel pour œuvrer au développement de l’industrie navale au Maroc, et de participer également à assurer la souveraineté industrielle du Royaume pour répondre aux besoins de sa flotte militaire, dans la pêche et de la marine marchande. Aussi, il vise à encourager le développement d’une offre « made in Morocco » dans l’Industrie navale, compétitive et à forte valeur ajoutée, pour la création d’emplois et de richesse et attirer des investissements directs étrangers.

Au Maroc, l’industrie navale présente des opportunités indéniables pour les investisseurs nationaux. L’écosystème ouvre de nouvelles perspectives, surtout dans certaines filières comme la réparation, le démantèlement des navires ou la sous-traitance. Selon le Cluster, les besoins sont importants dans le renouvellement de la flotte nationale de navires de pêches hauturière (plus de 200 navires) sans compter ceux de la reconstitution d’une flotte marchande nationale surtout pour des trafics de niches vracs secs et trafics conteneurs avec Afrique de l’ouest avec des navires d’une taille à la portée d’une industrie navale marocaine (Moins de 120 m).

À cela s’ajoute, selon le nouveau Cluster industrie navale du Maroc, le besoin d’appuyer et de renforcer l’industrie navale du pays. Ainsi, la flotte militaire nationale dont le carnet de commandes concerne une trentaine d’unités de moins de 100 m au moins. Ensuite, au port de Casablanca, il y a la nouvelle zone dédié au chantier naval, dotée d’une infrastructure moderne et d’une grande capacité d’accueil. Et enfin, il convient de noter l’émergence de zones industrielles compétitives pour le développement de l’industrie navale au sein et en dehors des ports (Nador West Med, Dakhla Atlantique).

Les divers acteurs privés membres du cluster ont récemment élu Brahim Yacoubi Soussane comme Président du CINM. Ce dernier, également président de Plastics & Plating, spécialisé dans la production de pièces plastiques et mécaniques, dirige le Groupe Offshore Maroc qui opère depuis plus de 34 ans dans le remorquage maritime et l’assistance en haute mer de navires, à travers une dizaine d’unités de remorquage dans plusieurs ports du Royaume.

Brahim Yacoubi Soussane, diplômé de l’ESLSCA Business School Paris, dirige Soyapar, le holding familial fondé par Abed Yacoubi Soussane, et opérant dans divers secteurs, notamment le remorquage et le sauvetage en mer, l’agroalimentaire, l’industrie des composants automobiles et l’immobilier.