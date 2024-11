Journée mondiale des transports durables : l’ONCF lance une promotion spéciale

À l’occasion de la Journée mondiale des transports durables, célébrée chaque année le 26 novembre par les Nations Unies, l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) a lancé une offre spéciale. Cette dernière comprend la vente de 2 000 billets «écolos» à un tarif de seulement 89 DH.

Concrètement ces billets sont valables sur les trajets grandes lignes des trains «Al Atlas» et seront disponibles en ligne, le mardi 26 novembre 2024, dès minuit, indique l’ONCF. D’ailleurs, l’Office invite les clients à s’informer sur son site web (oncf-voyages.ma) et sur ses pages de réseaux sociaux, ou à contacter le centre de relation client (2255).

Lire aussi | La BEI et l’ONCF partenaires pour la résilience climatique du réseau ferroviaire marocain

L’ONCF rappelle que la célébration mondiale de cette Journée des transports durables vise à sensibiliser les citoyens sur l’importance d’adopter des modes de transport écologiques, économiques et sûrs. Le train, en particulier, est mis en avant comme une solution exemplaire. À noter que cette initiative s’inscrit dans une démarche globale visant à promouvoir la durabilité et à encourager des habitudes de transport plus respectueuses de l’environnement.