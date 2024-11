Véhicules électriques : GM Africa lance un chargeur ultra-rapide

Distributeur exclusif des solutions de recharge pour véhicules électriques au Maroc et partenaire d’ABB E-Mobility, GM Africa a lancé en marge du Salon International du Bâtiment (SIB) le Terra 360, un chargeur ultra-rapide capable de délivrer jusqu’à 360 kW. De quoi recharger un véhicule en moins de 15 minutes et d’ajouter 100 km d’autonomie en moins de 3 minutes.

Dans le détail, le Terra 360 est un chargeur modulaire conçu pour la mobilité électrique au Maroc. Il peut recharger simultanément deux véhicules, avec une distribution dynamique de l’énergie. Son design compact permet une installation dans divers environnements, comme les espaces urbains, les stations-service, les parkings et pour les flottes commerciales. La borne est accessible aux fauteuils roulants et propose une gestion ergonomique des câbles pour une utilisation optimale.

Selon Othmane Aiouche, directeur général de GM Africa, «en tant que chargeur ABB le plus rapide d’Afrique, le Terra 360 répond à la demande croissante d’infrastructures de recharge fiables et efficaces, soutenant ainsi l’adoption des véhicules électriques au Maroc». Toujours est-il que la borne Terra 360 est prête à être déployée dans les principales villes marocaines et dans des sites stratégiques à partir de 2025, avec des options de personnalisation pour s’adapter aux besoins des clients et s’intégrer parfaitement aux conceptions des sites d’installation.

Rappelons que GM Africa est un acteur clé dans la distribution de solutions de recharge pour véhicules électriques au Maroc. Partenaire stratégique d’ABB E-Mobility, l’entreprise soutient la transition énergétique en offrant des infrastructures de recharge performantes pour les particuliers et les flottes commerciales (utilitaires, vans, camions, bus).