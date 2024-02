Abdelali Abdelmoula, l’armateur emblématique tire sa révérence

L’homme d’affaires, Abdelali Abdelmoula, s’est éteint à l’âge de 76 ans ce vendredi 9 février. L’armateur emblématique a marqué le transport maritime national.

Armateur de navires à passagers, Abdelali Abdelmoula vient de nous quitter en ce vendredi 9 février. En 1984, il a initié et accompagné l’émergence de la Compagnie Maritime Marocco Norvégienne (Comarit), armement qui a durablement marqué le paysage maritime du Maroc jusqu’en 2013.

Au commencement (1984), la Comarit exploite la ligne Tanger‑Algésiras au moyen du fameux ferry BISMILLAH. Par la suite, elle devient le plus grand opérateur à passagers du pays. Elle élargit progressivement son rayon d’action à l’ensemble de la façade méditerranéenne (Tanger, Nador, Al Hoceima) pour desservir l’Espagne (Algésiras, Tarifa, Alméria), France (Sète) et Italie (Gênes).

Lors de sa privatisation, Comanav est cédée au leader mondial du fret maritime CMA-CGM. Deux ans plus tard, le groupe se déleste de Comanav Ferry, le patron de Comarit, arrive alors en repreneur.

Il faut dire que grâce à sa persévérance, Abdelali Abdelmoula a permis au pays, non seulement, d’avoir une présence maritime entreprenante mais aussi de disposer d’une flotte de sécurité nationale : face aux géants espagnols, il a pu aligner un armement respectable de douze navires, représentant superbement le pays en Méditerranée dans le transport de passagers.

« En 1980, Abdelali Abdelmoula saisit rapidement l’avantage économique que présente le Détroit de Gibraltar pour le transport national : il intègre cette ressource au profit des résidents marocains en Europe et devient un armateur de légende. Au cours de la décennie suivante, il développe un puissant rempart de ferries incontournable dans le paysage portuaire du Maroc. Ce qui dote le pays d’une flotte stratégique à laquelle on fera appel à plusieurs reprises : ainsi, la fameuse épopée du ferry-night « Berkane » (Comarit) chargé d’acheminer 2 000 supporters de Nador à Tunis pour assister à la mémorable finale Maroc Tunisie de la coupe d’Afrique (février 2004). », se souvient Cherfaoui Najib, expert portuaire et maritime.

L’homme d’affaires a été attiré aussi par la politique. Ainsi, lors des élections législatives de 2011, le natif d’El Jadida était tête de liste du PJD dans la circonscription de Sidi Kacem et a été élu député. Il sera réélu à la ville de Tanger où siégeait sa compagnie maritime, au titre du parti du progrès et du socialisme (PPS).