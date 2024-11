Coupe du Monde 2030: le Maroc et l’Espagne en concurrence pour le Graal, le Portugal out

Les choses sérieuses commencent pour la candidature conjointe Maroc, Espagne et Portugal pour l’organisation de la Coupe du Monde 2030. Après l’approbation de la FIFA, il est, désormais, question de se répartir les matches les plus convoités.

Les médias espagnols ont, longtemps, mené une propagande intense sur les lieux de déroulement des deux événements les plus importants de la compétition, à savoir le match d’ouverture et la finale. A un certain, on a prétendu que la FIFA a déjà tranché en faveur de Madrid et Barcelone. Or, rien n’est encore décidé !

Le rapport d’évaluation, rendu public samedi 30 novembre 2024 par la FIFA, indique que trois stades sont en concurrence pour les deux dates les plus prisées de toute Coupe du Monde. Deux se trouvent, en effet, en Espagne et un au Maroc, alors que le Portugal est hors course.

Sans surprise, le Santiago Bernabeu, l’antre du Real Madrid, et le Camp Nou (en rénovation), la fierté de la Catalogne, sont en concurrence avec le futur Grand Stade Hassan II de Benslimane (en construction), destiné à devenir la plus grande enceinte de football du monde avec ses 115 000 places assises.

Par ailleurs, Casablanca est en pôle position pour abriter l’International Broadcast Centre (IBC), un site convoité aussi par Madrid. Mais, d’après de précédentes fuites, la Foire internationale de Casablanca offre de meilleures dispositions pour accueillir les milliers de travailleurs des équipes FIFA et des médias accrédités pour la diffusion des rencontres.

La candidature Maroc-Espagne-Portugal 2030 propose des options variées et intéressantes pour ses stades, qui sont au nombre de 20 : six au Maroc, trois au Portugal et 11 en Espagne. Cela dépasse les exigences minimales (14 stades) définies pour la Coupe du Monde 2030.

Cinq des six stades (Agadir, Fès, Marrakech, Rabat et Tanger) proposés par le Maroc hébergeront également des rencontres de la CAN-2025. Tous les six doivent être construits ou rénovés, mais « semblent satisfaire à la plupart ou la totalité des exigences ».

Les rapports d’évaluation concernant l’organisation des Coupes du monde de la FIFA 2030 et 2034 seront soumis à l’approbation du congrès extraordinaire de la FIFA, prévu le 11 décembre prochain.