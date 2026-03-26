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Mondial 2026: les derniers billets bientôt en vente

by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP

La FIFA a annoncé l’ouverture, le 1er avril prochain, de la dernière phase de vente de billets pour la Coupe du Monde 2026 de football, avec une mise à disposition au grand public selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Cette quatrième et ultime phase restera accessible jusqu’à la fin de la compétition, prévue en juin et juillet prochains dans trois pays hôtes et avec un format élargi à 48 équipes, précise la FIFA dans un communiqué.

Après une demande jugée sans précédent – plus de 500 millions de requêtes enregistrées lors de la phase à sélection aléatoire pour plus d’un million de billets attribués fin février -, de nouveaux billets seront progressivement remis en vente sur la plateforme officielle, y compris potentiellement le jour des matchs selon les disponibilités.

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Les acheteurs pourront sélectionner leurs places directement via le plan des stades ou opter pour une attribution automatique des meilleures places, tandis que les détenteurs de billets déjà acquis pourront consulter leurs sièges à partir du 1er avril.

La FIFA précise également que sa plateforme officielle demeurera la seule source autorisée, avec la réouverture dès le 2 avril du système de revente sécurisé pour les détenteurs éligibles, afin de limiter les fraudes. Des offres d’hospitalité premium, incluant des billets, restent par ailleurs disponibles via le partenaire officiel On Location.

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À moins de 80 jours du coup d’envoi, l’instance dirigeante du football mondial anticipe un record d’affluence, susceptible de dépasser les 3,5 millions de spectateurs enregistrés lors de la Coupe du Monde de la FIFA 1994.

La FIFA rappelle enfin qu’un billet ne garantit pas l’entrée sur le territoire des pays hôtes et invite les supporters à anticiper leurs démarches de visa, notamment pour les États-Unis, où un dispositif spécifique de créneaux prioritaires (FIFA PASS) a été mis en place.

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