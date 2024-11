Invest Africa, réseau d’affaires londonien, met le cap sur le Maroc

Invest Africa, réseau d’affaires panafricain installé à Londres, organise une mission de prospection au Maroc, du 2 au 5 décembre 2024. Les chantiers tous azimuts, le virage écologique et les mesures d’incitation sont autant de raisons contribuant à l’attractivité du Royaume.

Cette mission offre une occasion unique d’explorer le potentiel du Maroc en tant que pôle d’énergie industrielle respectueuse du climat, porté par des investissements stratégiques, explique Invest Africa, qui met en exergue la nouvelle charte d’investissement et l’enthousiasme suscité par la perspective de la Coupe du monde 2030.

D’importants projets d’infrastructures, notamment de nouveaux stades et de nouvelles liaisons de transport, sont destinés à attirer les investissements internationaux et à faire du Maroc “un pôle commercial mondial”, sans oublier les opportunités qui s’offrent en matière des TIC et d’énergies renouvelables.

Autre raison encourageant à se tourner vers le Maroc, l’on cite le Nouveau Modèle de Développement (NMD) et le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement, lancés en 2020, qui portent sur “des initiatives majeures favorisant une croissance économique verte, numérique et robuste”.

Invest Africa, qui se décrit comme “point d’entrée fiable en Afrique”, compte à son actif une collaboration réussie avec l’ambassade du Royaume dans l’organisation du Forum d’investissement marocain, tenue plus tôt cette année à Londres.

La plateforme d’affaires, qui compte plus de soixante ans d’expérience dans le continent africain, revendique une présence mondiale à travers plus de 400 sociétés membres comprenant des multinationales, des sociétés de capital-investissement, des investisseurs institutionnels, entre autres.