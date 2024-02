Véhicules électriques. Fiat Maroc passe à l’offensive avec la 600e et la Topolino

Fiat a lancé depuis peu dans le Royaume deux véhicules électriques, à savoir la 600e, un SUV urbain du segment B, et la Topolino, un quadricycle léger cousin de la Citroën Ami et de l’Opel Rocks-e. Deux nouveautés qui devraient permettre à la marque d’amorcer de belle manière son incursion dans le segment de la mobilité urbaine durable.

C’est ce qui s’appelle faire coup double chez Fiat dans le Royaume (Groupe Stellantis Maroc). L’importateur de la marque italienne mise désormais sur le 100% électrique et commercialise pour le coup dans ses showrooms la 600e, en finition La Prima, et la Topolino, déclinée en deux versions, à savoir la Topolino «fermée» et la Topolino Dolcevita «ouverte». Il faut dire que le segment des véhicules à mobilité propre (hybride, hybride rechargeable et 100% électrique) commence timidement à se déployer dans le Royaume, à en juger par une offre diversifiée de marques et de modèles.

Comme l’a souligné Yves Peyrot des Gachons, Directeur général de Stellantis Maroc, lors du lancement officiel devant la presse nationale de ces deux nouveautés, «en cette ère de préoccupation croissante pour la durabilité et de prise de conscience de l’impact environnemental du transport, l’industrie automobile mondiale évolue rapidement vers des véhicules plus propres. L’électromobilité devient progressivement la norme, et les consommateurs recherchent des alternatives respectueuses de l’environnement. Fiat Maroc répond à ces attentes en lançant simultanément deux modèles de véhicules électriques compacts et élégants, et répondant aux besoins des citadins marocains soucieux de l’environnement».

Commençons par la 600 électrique, une appellation bien connue dans l’histoire de la marque puisqu’elle désignait durant les années 60 une petite citadine qui a connu un grand succès. Plus rien à voir avec cette nouvelle voiture qui n’est autre qu’un SUV. Ce dernier se réapproprie les codes stylistiques actuels de Fiat, tels qu’aperçus sur la petite 500 électrique. L’aspect extérieur de la 600e est rehaussé par des jantes en alliage de 18 pouces diamantées, mais aussi des jupes et des passages de roue noirs et mats. Quelques petits détails viennent encore agrémenter par endroit la carrosserie dont le rappel de la dénomination 600 sur les bas de portes ou sur le bouclier arrière ou encore le drapeau tricolore vert-blanc-rouge embossé dans le pare-chocs arrière.

Compte tenu de son gabarit (4,17 m de long, 1,78 m de large et 1,52 m de haut), ce nouveau modèle bénéficie d’une habitabilité très appréciable. Dans sa finition «La Prima», cette 600 électrique hérite d’une sellerie couleur ivoire, ornée du monogramme Fiat couleur turquoise. Le siège conducteur est équipé d’un réglage électrique à 6 positions et d’une fonction de massage dorsal. La présentation est bien dans l’air du temps, malgré la présence par endroits de plastiques durs. Mais ils ont l’avantage d’être bien assemblés et devraient résister parfaitement à l’épreuve du temps. Dans le détail, la planche de bord est typique de chez Fiat et accueille une instrumentation numérique de 7 pouces et de 10,25 pouces pour l’écran multimédia.

Tactile, ce dernier intègre le système de navigation, entièrement personnalisable, une connectivité pour smartphone de type «Apple CarPlay» et «Android Auto» sans fil, voire des services connectés, notamment les commandes vocales pour dialoguer avec la navigation connectée embarquée, le système de navigation TomTom, dont les cartes affichent les stations de recharge disponibles sur l’itinéraire et fournissent des informations en temps réel sur les places de parking gratuites disponibles sur la voie publique.

Les rangements ne manquent pas, à commencer par celui situé au niveau de la console centrale qui se ferme de manière magnétique et qui intègre un chargeur à induction et des prises USB types A et type C. Puisque l’on parle d’espace de rangements, le coffre, accessible via un hayon électrique à ouverture mains libres, affiche une capacité de 360 litres. Ce n’est pas énorme, mais cela reste suffisant à la longue. Sous le plancher de ce même coffre, on retrouve de série un chargeur de 11 kW et un câble de type Mode 3 pour la recharge à domicile ou dans les lieux publics. De quoi garantir une charge complète en moins de 6 heures. À noter qu’elle est équipée d’un système de charge rapide de 100 kW, permettant en seulement 27 minutes de passer de 20 à 80 %.

Sous le capot, la Fiat 600e étrenne un bloc électrique de 156 chevaux alimenté par une batterie de 54 kWh. De quoi lui assurer une autonomie supérieure à 400 km en cycle mixte WLTP et de plus de 600 km en cycle urbain et lui permettre d’exécuter le 0 à 100 km/h en 9,0 secondes. La nouvelle Fiat 600e La Prima propose trois modes de conduite (éco, normal, sport) sélectionnables en fonction du style de conduite souhaité. A noter qu’une motorisation hybride viendra compléter l’offre moteur au Maroc courant 2024. Les équipements de sécurité ne manquent pas avec des dispositifs de sécurité et d’assistance de dernière génération.

La nouvelle Fiat 600e La Prima est disponible à partir de 488 900 DH TTC. Fiat Maroc annonce par ailleurs à l’attention des clients particuliers et professions libérales qu’ils peuvent bénéficier de l’offre de lancement «Fiat Mobility Offer» à 5 900 DH TTC / mois (LLD 48 mois, 40 000 Km avec apport de 20% sous réserve d’acceptation du dossier) incluant de nombreux avantages (wallbox offerte, 5 ans de garantie constructeur, 8 ans de garantie de la batterie électrique, assurance offerte…).

Fiat Topolino

La Fiat Topolino est une nouvelle voiture électrique ludique et cool, adaptée à la mobilité urbaine de proximité. Un véhicule électrique qui, selon le staff de Fiat au Maroc, s’adapte à toutes les occasions, à tous les lieux, et offre de nombreuses possibilités d’utilisation, principalement en ville. Elle se remarque dans le flot de la circulation avec une esthétique teintée de nostalgie. Et pour cause, elle emprunte son nom et son design à la 500 originale de 1936, affectueusement surnommée ainsi par les italiens.

La gamme s’articule autour de deux carrosseries distinctes, l’une fermée et l’autre ouverte, toutes deux cohérentes dans leurs caractéristiques structurelles : une couleur, Verde Vita, un style de jantes unique et la même approche esthétique pour l’intérieur. Grâce à ses dimensions extrêmement compactes (2,54 m de long), à sa maniabilité et à sa vitesse maximale de 45 km/h, la Topolino permet d’évoluer avec facilité dans le flot de la circulation urbaine. Les deux silhouettes disposent d’une batterie électrique de 5,5 kWh offrant jusqu’à 75 km d’autonomie et une charge complète en moins de quatre heures. Elle peut raisonnablement accueillir deux personnes qui bénéficient d’une grande surface vitrée qui élargit considérablement la perception de l’espace dans son ensemble. Les espaces de rangement d’un total de 63 litres sont bien pratiques. L’engin est donc disponible en deux versions distinctes, ouverte ou fermée, au prix de 115 900 DH TTC. Les clients particuliers et professions libérales pourront profiter de l’offre de lancement «Fiat Mobility Offer» à 1 990 DH TTC / mois (LLD 36 mois-15 000 Km avec apport de 20%, sous réserve d’acceptation du dossier) incluant de nombreux avantages.