Entretien auto. Feu Vert s’implante à Marrakech

Feu Vert a annoncé l’ouverture de son premier centre-auto au Maroc. Situé à Marrakech sur la plateforme commerciale du magasin Carrefour Targa, ce premier centre-auto de 200 m2 inaugure une série de prochaines ouvertures dans plusieurs villes du Maroc.

A travers cet investissement, Feu Vert Maroc s’engage à fournir des services et des produits d’excellence, répondant à une demande croissante des automobilistes marocains qui recherchent des solutions complètes et de hautes qualités pour leurs véhicules à la mécanique de plus en plus pointue.

Positionné comme l’un des leaders en Europe, avec une présence forte en France, en Espagne et au Portugal, le Groupe est une référence en matière d’entretien et d’équipement automobile, capitalisant 50 ans d’existence et d’expertise avérée, près de 466 centres-auto et 10 millions de clients à l’échelle du continent. Le Maroc est le premier pays hors zone euro où Feu Vert poursuit son développement.

Lire aussi | Lubrifiants. Vivo Energy Maroc lance une nouvelle gamme de produits

«L’inauguration du centre-auto de Marrakech donne le coup d’envoi d’une belle aventure de Feu Vert au Maroc, qui sera sans aucun doute fructueuse pour nos clients marocains» a déclaré Thierry Sinquin, Président Directeur général du Groupe Feu Vert.L’opérateur entend proposerses produits et services à des prix très compétitifs, particulièrement adaptés au marché. L’enseigne est également déterminée à agir dans un esprit d’écoresponsabilité en minimisant son empreinte environnementale par l’adoption des meilleures pratiques en la matière (gestion des déchets, tri, recyclage, valorisation…).

A noter que l’intérêt de Feu Vert pour le marché marocain ne s’arrêtera pas à cette première implantation à Marrakech. D’autres centres verront prochainement le jour dans les principales villes du Royaume, dans le cadre d’un plan d’expansion ambitieux visant une large couverture géographique.