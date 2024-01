CDG Invest pari 4,9 MDH sur Crealo pour révolutionner la gestion des droits d’auteur

Ouverture de nouvelles opportunités pour la startup Crealo avec l’injection de 14,1 millions de dirhams (1,3 million d’euros) à son capital par plusieurs investisseurs dont CDG Invest, les fonds Kima Ventures, Evolem, Super Capital.

Avec sa solution novatrice et son potentiel de disruption dans l’industrie culturelle et créative, Crealo est bien positionnée pour devenir un acteur majeur dans la gestion des droits d’auteur en Europe et au-delà. Grâce à cette levée de fonds, Crealo pourra renforcer sa position de leader sur le marché, améliorer son produit et étendre ses activités à de nouveaux secteurs. C’est dans ce contexte que CDG Invest, la branche investissement du Groupe CDG, annonce son entrée au capital de la startup Crealo cofondée par Najlae Zeitouni et Mohammed Belghiti, deux MRE. Cette jeune entreprise, lauréate de la septième promotion du programme 212Founders au sein de Station F, se spécialise dans la gestion et le paiement des droits d’auteur.

La levée de fonds SEED de Crealo, d’un montant total de 14,1 millions de dirhams, a été réalisée en collaboration avec plusieurs investisseurs, dont les fonds Kima Ventures, Evolem, Super Capital, ainsi que certains business angels. CDG Invest a contribué à hauteur de 4,9 millions de dirhams. Cette injection de capital permettra à Crealo de consolider sa position en tant que solution de référence dans le domaine de la gestion des droits d’auteur, en investissant dans l’amélioration de la qualité de son produit, l’établissement de nouveaux partenariats et l’expansion de ses équipes.

Le programme 212Founders, dans le cadre de sa mission de promotion de l’entrepreneuriat et de l’essor économique au Maroc, a déjà concrétisé 18 financements en Seed et Series A depuis 2019, totalisant ainsi un montant de 97 millions de dirhams. Cette initiative a joué un rôle clé dans le soutien aux startups marocaines à vocation internationale.

C’est la première solution européenne complète dédiée au paiement des droits d’auteur en France

Il faut dire que Crealo se démarque en tant que première solution européenne complète dédiée au paiement des droits d’auteur dans toutes les verticales de l’industrie culturelle et créative. Parmi ses clients figurent des acteurs renommés tels que le Palais de Tokyo, L’Équipe, Beaux-Arts Magazine et le Muséum national d’histoire naturelle. La plateforme de Crealo offre une solution moderne et intuitive, automatisant l’ensemble du processus de suivi des droits d’auteur en France. Les maisons d’édition qui utilisent cette plateforme peuvent effectuer leurs calculs de droits en un clic et procéder à des paiements instantanés. Cette automatisation permet ainsi d’accélérer les versements, passant d’une fréquence annuelle à des fréquences semestrielles voire trimestrielles, avec pour objectif ultime de rendre le versement des droits d’auteur aussi fluide qu’un versement de salaire.

Une contribution positive au sein de la communauté marocaine

Najlae Zeitouni, co-fondatrice et CEO de Crealo, se dit ravie d’accueillir CDG Invest dans son tour de table. « Nous sommes ravis d’accueillir CDG Invest parmi nos investisseurs, et nous sommes impatients de bénéficier de leur expertise et de leur soutien. Grâce à cette levée de fonds, nous pourrons améliorer davantage notre solution technologique, étendre notre présence sur de nouveaux marchés et offrir une expérience optimale à nos clients ».

De son côté, Nawfal Fassi Fihri, Directeur du programme 212Founders, souligne l’importance de l’arrivée de Crealo dans la communauté entrepreneuriale marocaine et exprime sa confiance dans le potentiel de l’entreprise. « Nous sommes enchantés d’accueillir les talentueux fondateurs de Crealo parmi les entrepreneurs de notre diaspora. Nous sommes convaincus qu’ils apporteront une contribution positive au Maroc et participeront à l’émergence de succès entrepreneuriaux au sein de la communauté marocaine », déclare-t-il. L’investissement de CDG Invest témoigne de l’engagement du Groupe CDG en faveur du développement économique et de la diversification productive au Maroc. CDG Invest, en tant qu’investisseur et gestionnaire de fonds de capital investissement, joue un rôle clé dans la promotion de l’entrepreneuriat, le développement des partenariats public-privé et la durabilité économique.