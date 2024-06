Startups. Vedettes incontestées du Gitex Africa

Au-delà des synergies opérationnelles conclues entre les géants de la Tech lors du Gitex Africa 2024, l’émergence d’une nouvelle conscience entrepreneuriale en Afrique s’impose désormais comme un facteur fondamental.

Loin des vieux stéréotypes des enseignes technologiques cool qui lèvent des millions, où il est de bon ton de déambuler pieds nus, les startups incarnent aujourd’hui le fer de lance de la nouvelle révolution industrielle. Une révolution portée par l’intelligence artificielle et l’automatisation, repoussant constamment les frontières de l’imaginable. Et comme le veut l’adage dans les cercles d’innovation, «The sky is the limit» – les possibilités sont infinies. Le mindset des entrepreneurs a, pour ainsi dire, évolué. Les jeunes pousses ne cherchent plus simplement à bousculer les modèles établis, tant les opportunités offertes par l’IA sont vastes.

Dans le contexte mondial actuel, l’écosystème africain n’est pas à la traîne. Du 29 au 31 mai dernier, l’univers technologique africain et international s’est donné rendez-vous au Maroc à l’occasion du plus grand salon technologique et de startups du continent. Cette édition, qui s’est tenue à Marrakech, a mis en lumière le potentiel d’innovation et les technologies disruptives capables de relever les défis spécifiques au continent. Fort de ses 1 400 entreprises exposantes, dont des géants technologiques tels que Huawei, Microsoft, Orange, Visa, Epson, HPS, Oracle, et Amazon, la deuxième édition de la déclinaison africaine du salon dubaïote a réuni les acteurs les plus influents du secteur. L’événement a servi de plateforme d’échanges entre investisseurs et entrepreneurs, mettant en avant la diversité des startups présentes, depuis les initiatives en stade d’idées jusqu’aux entreprises solidement établies.

Les startups marocaines ont su se démarquer par leur capacité à innover et à développer des solutions adaptées aux enjeux locaux. Les jeunes pousses étrangères, de leur côté, perçoivent le Maroc comme un carrefour stratégique de rencontres avec les investisseurs et un point d’entrée privilégié sur le continent africain. Ainsi, plus de 350 investisseurs et VC ont participé à ce grand sommet de la tech, ainsi que plus de 100 entités gouvernementales. Ces acteurs ont participé à divers événements collatéraux et à des programmes visant à catalyser les agendas technologiques. «L’Afrique dispose d’un potentiel énorme de croissance soutenue par une jeune population dynamique. Lexar est très engagé à poursuivre ses investissements ici, et le Maroc représente notre porte d’entrée sur ce marché prometteur», témoigne Ryan Li, PDG de Lexar. Constat largement partagé par Lillian Barnard, présidente de Microsoft Africa, qui y voit, pour les enseignes africaines, la perspective de se positionner dans l’univers de l’IA.

La santé numérique, priorité affirmée lors de cette édition, a été mise en avant avec le lancement de World Future Health Africa par GITEX HealthTech 5.0. Cette initiative est conçue comme une vitrine immersive des futurs soins de santé sur le continent. «Nous sommes enthousiastes à l’idée de participer au premier World Future Health Africa pour contribuer à l’avancement des soins de santé ici. Notre but est d’explorer des collaborations qui amélioreront significativement la qualité des soins», déclare Mohammed Sokrab, Directeur de la région MEA de Fujifilm. Le programme a abordé les défis urgents du secteur sanitaire africain à travers le World Future Health Investment Forum et le World Future Health Congress.

Des synergies opérationnelles ont également été concrétisées, avec Oracle annonçant les premières régions de cloud public en Afrique du Nord, incluant Casablanca et Settat, soutenant ainsi la transformation numérique des entreprises, des startups, et des institutions académiques marocaines et régionales. Parallèlement, Orange Maroc et Amazon Web Services (AWS) ont lancé le Cloud of Confidence, une démarche stratégique visant à dynamiser le secteur numérique et à stimuler l’innovation technologique. Ces développements témoignent de la volonté commune de faire du Maroc un leader de la transformation numérique sur le continent. «L’initiative d’Oracle pour le cloud public au Maroc va accélérer la transformation numérique dans toute la région et marquer le Maroc comme un hub stratégique, propice au développement de compétences et à une croissance dynamique», précise Ghita Mezzour, ministre de la Transition Numérique et de la Réforme Administrative.

Gitex Africa convie à nouveau les passionnés de technologie à Marrakech pour sa troisième édition, prévue du 14 au 16 avril 2025. Au programme, des interventions des figures les plus influentes du secteur, pour tenter à nouveau de définir les contours de l’avenir numérique du continent.

Financements substantiels à la clé!

Gitex Africa a été aussi le théâtre de compétitions où les start-ups ont rivalisé pour des distinctions avec à la clé des financements conséquents. Parmi les lauréats, la start-up égyptienne Rawmart, dirigée par Mohamed Adam, a été primée de 10 000 dollars dans la catégorie «AI, Digital Cities Disruptor». Daniel Kyei-Mensah, avec Secondstax, a remporté 10 000 dollars dans la catégorie «Fintech et Blockchain Disruptor». Facia a également été récompensée dans la catégorie «Cybersecurity Disruptor», valorisée pour ses solutions de reconnaissance faciale garantissant une détection de l’authenticité en temps réel. Flitto, pour sa part, a brillé en remportant le «International Startup Award», grâce à sa plateforme de traduction assistée par IA. Le prix principal de 50 000 dollars a été attribué à Lupiya, cofondée par Muchu Kaingu et Evelyn Chilomo Kaingu, pour ses solutions financières innovantes et son impact significatif sur les populations mal desservies. L’engouement autour de ces compétitions et surtout les succès des start-ups primées témoignent du dynamisme de l’innovation africaine.